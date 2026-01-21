José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino
La moción de censura impulsada por la congresista Ruth Luque fue presentada con las 20 firmas necesarias. Para llevar a cabo la censura, se deberá convocar a un Pleno Extraordinario y, de conseguirse 66 votos, José Jerí dejaría el cargo.
Día clave. El Congreso presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva de la institución encabezada por el presidente José Jerí. La medida impulsada por la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático) cuenta con 20 firmas de distintas bancadas con la finalidad de que Jerí abandone el cargo debido a sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Luque apuntó contra Jerí por sus reuniones clandestinas y lo calificó como "mentiroso" y que "al parecer tiene negociazos con los empresarios". "No merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte", expresó.
La moción fue respaldada por los congresistas de izquierda del Bloque Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, así como de integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Popular, Avanza País y los no agrupados.
Moción de censura presentada contra José Jerí
Noticia en desarrollo...