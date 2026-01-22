Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Wantán frito. El nuevo video difundido por “Beto a Saber” de Willax confirman las citas clandestinas del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua “tio Johnny” Yang, un proveedor del Estado. Foto: difusión | José Jerí | Zhihua Yang | China Railway

Wantán frito. El nuevo video difundido por “Beto a Saber” de Willax confirman las citas clandestinas del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua “tio Johnny” Yang, un proveedor del Estado. Foto: difusión | José Jerí | Zhihua Yang | China Railway

El empresario chino Zhihua “Tío Johnny” Yang, amigo del presidente José Jerí, y con quien aparece en una serie de videos que acreditan reuniones clandestinas, lanzó un comunicado para desmentir que los encuentros tuvieron como fin un intercambio de favores.

La carta de Yang, cuya veracidad no ha sido desmentida al cierre de edición, señala: “Niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento con el Estado peruano”.

Y añadió: “Aclaro que en ningún momento he coordinado reunión alguna con el señor presidente, ni en mi restaurante (en San Borja), ni en mi Market (en el jirón Paruro, cerca a la calle Capón). Estas visitas han sido realizadas sin ningún tipo de coordinación previa, en las cuales no se han tratado temas comerciales y/o empresariales, por lo que niego cualquier acto ilícito que se pueda inferir”.

Se refería a los letrados Edwin de la Cruz Ponce y Elio Riera, quienes dijeron a la prensa que el presidente Jerí era quien solicitaba las reuniones con el “tío Johnny” Yang. Por lo que la versión del empresario chino resulta contradictoria.

Yang también atribuye a su personal de seguridad haber difundido las reuniones clandestinas con Jerí en dos de sus negocios. Estas imágenes evidencian que sí existieron estos encuentros, lo que resulta grave porque el “tío Johnny” Yang es un proveedor del Estado. La norma indica que los funcionarios públicos, como José Jerí, están habilitados para sostener encuentros con los contratistas estatales, siempre que exista registro de los mismos. Pero en este caso no ha sido así. Por lo tanto, fueron contactos potencialmente ilegales.

“Lamento que los medios de prensa hayan tejido una historia tergiversando los hechos, que han dado lugar a una serie de especulaciones irreales, usando la posición política del presidente de la República, con la finalidad de crear inestabilidad en el país, y además perjudicando mi reputación como empresario”, afirma Yang.

Después que Elio Riera dijera que Yang participó en otras reuniones con Jerí, y que Edwin de la Cruz confirmó que el “tío Johnny” está vinculado con cuestionadas constructoras chinas, el empresario indicó en su comunicado que estos ya no eran sus abogados.

Proyecto vial por niveles de servicio del corredor vial Molinopampa en Áncash, a cargo del consorcio donde el empresario Zhihua Yang es coordinador de obra. Yang no ha explicado sus relaciones con las constructoras chinas que son contratistas del Estado. Foto: Provias

La contratista de Capón

Sin embargo, cada vez surgen más evidencias de que Zhihua Yang es un contratista del Estado estrechamente relacionado con constructoras chinas.

Dos empresas de Yang, América Sam, registra contratos por S/2.1 millones, y Construcciones Capón, por S/4.2 millones. Además, Hidroeléctrica América, también de su propiedad, ganó la concesión para poner en funcionamiento la central de Pachachaca (Apurímac), con una inversión de US$24.4 millones.

Pero no es lo único.

Yang actuaba como subcontratista de empresas chinas que ganaron adjudicaciones del programa Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue la empresaria Karelim López Arredondo quien reveló el mecanismo.

López fue una de las visitantes clandestinas a la casa de la calle Sarratea donde sostuvo reuniones clandestinas con el expresidente Pedro Castillo. En sus declaraciones como colaboradora eficaz, López señaló que los sobrinos de Castillo (Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo) eran quienes conseguían millonarios contratos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras, del programa Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mencionó entre los beneficiados a cuatro empresas chinas, de las cuales dos están relacionadas con el empresario Zhihua Yang, más conocido como el “tío Johnny Yang”, el amigo del mandatario José Jerí.

Hay pruebas de la relación de las constructoras chinas con el “tío Johnny” Yang, el amigo del mandatario José Jerí.

El 11 de febrero de 2020, Construcciones Capón, de propiedad de Zhihua Yang, formó consorcio con China Railway N°10 Engineering Group, y se presentó a un proyecto de rehabilitación de una carretera en la región Amazonas. Por un problema relacionado con la autenticación de las firmas de los funcionarios chinos, el consorcio fue excluido del proceso.

Carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica Machu Picchu, obra que busca ofrecer a la población un acceso alternativo a la ciudadela inca en Cusco. Foto: Infobras

La ruta china de los contratos

Pero China Railway N°10 se volvió a presentar, esta vez consorciada con la empresa peruana Grupo Constructor y Consultor Asociados – G.C. y C.A., de los hermanos Aguilar Quispe. De acuerdo con el testimonio de la testigo Karelin López, los hermanos Aguilar Quispe estaban vinculados con los sobrinos de Pedro Castillo, quienes a su vez actuaban como pantalla de las empresas chinas.

Efectivamente, el 24 de noviembre de 2020, el consorcio ganó el mencionado proyecto por S/191 millones. El contrato lo firmó el ciudadano chino Fang Yimin. Pero el “tío Johnny Yang” no quedó fuera. Por intermedio de su empresa Construcciones Capón, actuaba como subcontratista.

Como informó el diario “Perú.21”, según un reporte policial -al que también tuvo acceso La República-, el viernes 20 de julio de 2021, el empresario Zhihua Yang, como coordinador del Consorcio Carretera Molinopampa, denunció ante la comisaría de San Luis, en Áncash, que era víctima de extorsionadores.

Yang estaba trabajando para el consorcio integrado por China Railway N° 10 y el Grupo Constructor y Consultor Asociados, de los hermanos Aguilar Quispe. Actuaba como subcontratista del consorcio mediante su empresa Construcciones Capón.

China Railway N° 10 es una de las empresas investigadas por el “Caso Sarratea”.

El ahora exabogado del “tío Yang”, Edwin de la Cruz Ponce, confirmó la relación de su cliente con las constructoras chinas.

“Ha sido subcontratista”, dijo a la República el letrado De La Cruz: “Que recuerde, una obra en Áncash y la otra en el Cusco. No tiene vinculación directa, porque un subcontratista no tiene relación con el Estado, alquila máquinas. Construcciones Capón es la que subcontrata.

El señor Yang solamente alquilaba su máquina”.

Tres empresas chinas ganaron contratos de Provías en el Cusco: China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group Corporation. De estas tres, las dos primeras son las que, según la colaboradora eficaz Karelim López, trabajaban con los sobrinos del expresidente Pedro Castillo: Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

Coincidentemente, mediante una Resolución Directoral publicada el 6 de enero de este año, el MTC rechazó la solicitud de China Railway Tunnel Group Co. que pedía la ampliación de la entrega de una obra en el Cusco prevista para concluir el 24 de octubre de 2025 y que no cumplió. Asimismo, requirió para este proyecto de S/166 millones, un incremento de S/7,6 millones. La pretensión también fue negada. ¿Esto fue motivo de las reuniones clandestinas de José Jerí con el “tío Johnny” Yang?.

Evidencia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones rechaza pedido de empresa china para postergar entrega de obra en el Cusco. Foto MTC

La evaluación de dos penalistas sobre el caso