Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

La conductora de 'Sin guion' se mostró en contra de la liberación de Urresti. Foto: composición LR

En ‘Sin guion’, Rosa María Palacios criticó la reciente liberación de Daniel Urresti luego de que este haya permanecido solo tres años en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y así también rechazó el respaldo que le estaría brindando José Luna a Urresti, ya que, según comentó la conductora, él es un “asesino probado”: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino como tu principal carta de presentación”, agregó.

Asimismo, la periodista reiteró que Urresti fue el “responsable y coautor” del asesinato de Hugo Bustíos en el año 1988, en la región de Ayacucho, pese a que fue escondido y protegido previamente, y recién se le inició un proceso en el 2015.

“Claro que participó y asesinó a un periodista, y fue parte de una patrulla, pero este Congreso con el señor Cueto, que va en Renovación, y el señor Rospigliosi, que va en Fuerza Popular, promovieron una ley para que los militares que asesinen salgan en libertad…”, finalizó la conductora.