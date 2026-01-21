José Jerí brindó descargos ante un Congreso donde un sector no le cree. Foto: Sebastián Blanco Salazar / LR

El presidente José Jerí quedó acorralado políticamente luego de que un amplio grupo de parlamentarios expresara su desconfianza frente a sus descargos por las reuniones con un empresario chino, lo que ha derivado en un incremento de posturas que exigen su salida del cargo y el impulso de varias mociones de censura en el Congreso.

Ante la Comisión de Fiscalización, los congresistas coincidieron en que las explicaciones de Jerí no resultaron creíbles y advirtieron que sus versiones contradictorias vulneran los principios de transparencia, probidad e idoneidad que debe cumplir un presidente de la República.

Durante su presentación, el mandatario negó haber pactado favores, descartó renunciar y sostuvo que fue víctima de un complot para desestabilizar el país y el proceso electoral. Sin embargo, estas afirmaciones no lograron disipar las dudas ni frenar el avance de iniciativas parlamentarias que buscan censurarlo.

A la par de la sesión, diversas bancadas y congresistas de forma individual anunciaron nuevas acciones políticas. Entre ellas, la recolección de firmas para un pleno extraordinario y la presentación de una tercera moción de censura, lo que evidencia un escenario de creciente aislamiento para José Jerí.

Congresistas cuestionan duramente a José Jerí

La congresista Sigrid Bazán increpó al mandatario por las inconsistencias de su relato sobre la reunión en un chifa. “No considero a ninguno de nosotros como estúpidos”, afirmó, al cuestionar que Jerí asegurara que fue fuera del horario laboral, pese a declarar que trabaja todo el día. También puso en duda que alguien salga a las dos de la mañana solo para comprar caramelos.

Flor Pablo recordó que Jerí afirmó que el empresario chino no hablaba español, aunque figura certificado como traductor por la Cancillería. “Su encargo era disminuir la violencia, pero eso no está pasando. Si tiene tiempo para irse al chifa, tenga tiempo para trabajar un poquito más”, sostuvo, al señalar que su prioridad debía ser la seguridad ciudadana.

El congresista Roberto Sánchez le pidió directamente que deje el cargo. “Le exhorto a que tenga hidalguía de dar un paso al costado”, dijo, al considerar que no existe un complot, sino una crisis generada por actos erráticos y falta de transparencia. Añadió que incluso su propio partido le retiró el respaldo político.

Jaime Quito cuestionó la veracidad de las explicaciones y afirmó que existiría un intento de blindaje. Sostuvo que las versiones ofrecidas “carecen de verosimilitud” y señaló que esperaba que el mandatario acudiera al Parlamento con una carta de renuncia.

Ruth Luque, impulsora de una de las mociones, afirmó que no cree en el relato presidencial y planteó el levantamiento de las comunicaciones para esclarecer qué ocurrió los días de las reuniones con los empresarios chinos. Criticó que no se transparentaran las agendas ni los contactos previos.

Alex Flores, por su parte, advirtió que la cercanía de las elecciones no puede ser excusa para tolerar irregularidades. “La corrupción no se puede tolerar. Lo que ha dicho no convence a nadie”, declaró, al cuestionar las salidas nocturnas y la falta de respuestas concretas.

Las tres mociones de censura contra José Jerí

La primera moción fue impulsada por la congresista Ruth Luque, quien logró reunir las 20 firmas necesarias. El documento señala que la conducta de José Jerí vulnera los principios de probidad, transparencia e idoneidad, y advierte sobre posibles arreglos bajo la mesa desde la más alta magistratura del Estado.

La segunda iniciativa fue presentada por Elías Varas, de Juntos por el Perú–Voces del Pueblo. En ella se sostiene que el presidente carece de idoneidad ética y política debido a acciones y omisiones que debilitaron la función fiscalizadora del Congreso y generaron un grave conflicto de intereses en el marco del Chifagate.

La tercera moción fue anunciada por Jaime Quito, de la Bancada Socialista, tras considerar que las respuestas de Jerí ante la Comisión de Fiscalización no resultaron creíbles. El legislador afirmó que las versiones cambiantes ante la opinión pública justifican una sanción política inmediata.

A estas iniciativas se suma la intención de Renovación Popular de recolectar firmas para convocar a un pleno extraordinario y debatir la censura, lo que refleja que el caso de las reuniones con el empresario chino y otros empresarios chinos mantiene en jaque la continuidad política de José Jerí al frente del Ejecutivo.

José Jerí insiste en su defensa y anuncia levantamiento del secreto de sus comunicaciones

Tras su paso por el Congreso, el presidente José Jerí ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó cualquier comparación con Dina Boluarte por sus reuniones con un empresario chino y anunció que solicitará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Según afirmó, esta medida busca demostrar que no existieron coordinaciones irregulares ni acuerdos ocultos con los empresarios chinos involucrados en el caso Chifagate.

Jerí también se refirió al empresario Ji Wu Xiaodong, investigado por presunta tala ilegal, y precisó que no sostuvo reuniones con él. Aclaró además que cuando señaló que “no hablaba mucho español” no quiso decir que fuera mesero. “No dije que fuera mesero”, remarcó, al intentar corregir interpretaciones que, a su juicio, distorsionaron sus declaraciones iniciales y aumentaron las dudas en el Congreso.

Sobre el encuentro con Zhihua Yang, el mandatario indicó que el 9 de diciembre acudió a su chifa a la hora del almuerzo, luego de una actividad oficial en el Pentagonito. “Siempre fui acompañado y quien quiere cometer actos irregulares no va con su escolta”, sostuvo, al recalcar que su seguridad estuvo presente y que no actuó de manera clandestina, como han cuestionado varios integrantes de la Comisión de Fiscalización.

En relación con la visita al Market Capón del 6 de enero, Jerí afirmó que esa mañana estuvo grabando un video en el IPD y explicó que su molestia se originó por el trato hacia su jefa de Comunicaciones, Ocampo, funcionaria cercana a él y quien recibió a empresarios chinos en Palacio. Sin embargo, esa actividad no figura en su agenda oficial, mientras que en la del presidente del IPD, Sergio Ludeña, sí aparece una reunión con el presidente al mediodía en la Videna