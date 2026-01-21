HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

El empresario chino investigado por presunta tala ilegal, Ji Wu Xiaodong, es traductor de japonés desde el 2002 en el Perú. Además, según detalló, vive en el país hace más de 39 años.

Empresario chino está certificado como traductor desde el 2002. Foto: Composición/LR
Empresario chino está certificado como traductor desde el 2002. Foto: Composición/LR

¿Mentiras al descubierto? Durante una entrevista el último martes 20 de enero, el presidente José Jerí se refirió a la situación del empresario chino e investigado por presunta tala ilegal, Ji Wu Xiaodong. El mandatario aseguró que el ciudadano asiático no le pidió favores porque "no habla mucho español" y que era el encargado de servir la comida en el chifa del otro empresario Zhihua Yang, conocido como "Johnny".

Sin embargo, estas declaraciones no serían del todo ciertas. En el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, figura una lista de traductores públicos juramentados en el idioma chino que fue actualizada el 14 de enero de este año, hace 6 días. En ese registro aparece Wu Xiaodong.

Certificación de empresario chino en traducción de chino a castellano y viceversa

Certificación de empresario chino en traducción de chino a castellano y viceversa

De acuerdo con el listado al que tuvo acceso La República, que pertenece al compendio Directorio de Traductores Públicos del Perú, Wu Xiaodong tiene dos certificaciones en traducción del chino al castellano y viceversa.

Además, el investigado por su presunta participación en la supuesta organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía" fue nombrado como traductor de chino a castellano y de castellano a chino de la Cancillería el 20 de noviembre del 2002 y ratificado en el cargo el 31 de mayo del 2018.

"¿Con Ji Wu Xiaodong, vinculado a la organización criminal Los hostiles de la Amazonía, con él se ha reunido más oportunidades?". Él siempre ha estado en los contextos en los que siempre ha estado Johnny; ha estado, por ejemplo, en el chifa sirviendo la comida. Solamente ahí", respondió. "¿Le pidió favores?". "Él no habla mucho español", afirmó Jerí.

Empresario chino tiene más de 39 años en el Perú y visitó Palacio de Gobierno

El pasado domingo 18 de enero, el programa Cuarto Poder informó que Ji Wu Xiaodong, un ciudadano de 71 años, visitó el Palacio de Gobierno en tres ocasiones, acompañado por Zhihua Yang, a pesar de tener una orden de arresto domiciliario vigente en diciembre de 2025 y enero de 2026. Según declaraciones de Xiaodong, lleva más de 39 años residiendo en Perú.

Sobre eso, Jerí mencionó que no lo recibió en su despacho. "Cuando uno va de buena fe, como lo he hecho yo, todo predispuesto a poder impulsar una actividad del primero de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga tiene algún tipo (de restricción)", precisó.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados por el programa dominical, Ji Wu Xiaodong debía cumplir una medida de arresto domiciliario por 24 meses impuesta en 2024. No obstante, el empresario se desplazó libremente en Palacio de Gobierno.

