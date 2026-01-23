Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Este viernes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio, con el objetivo de designar, entre ellos, a los miembros titulares y suplentes que tendrán una labor clave durante las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

Este proceso, que se efectuó para cada una de las 91.613 mesas de votación que se deberán instalar, se realizó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para la selección de los candidatos a miembros de mesa se priorizó a los electores con mayor grado de instrucción, a quienes no presentan ningún tipo de discapacidad y a aquellos que no cuentan con experiencia previa como miembros de mesa.

Excluidos de la selección

La ONPE precisó que, según la normativa vigente, fueron excluidos los ciudadanos con impedimentos legales, tales como candidatos, personeros, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos por voto popular.

A la lista se sumaron los miembros de las FFAA y la PNP que participarán en las elecciones; así como los bomberos y los representantes de la Fiscalía que realizan funciones de prevención e investigación de delitos electorales, entre otros.

De la misma forma, los electores que fueron miembros de mesa, como titulares o suplentes, en dos o más elecciones en los últimos cinco años, han sido excluidos del proceso de selección de la lista de 25 candidatos, sobre cuya base se realizará el sorteo.

La ONPE señaló que el listado de los 25 ciudadanos seleccionados por cada mesa de votación será usado para el sorteo de miembros de mesa que se realizará el próximo jueves 29 de enero. “Los ciudadanos que resulten sorteados tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de votación fijadas para estos comicios”, agregó.



De ellos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la mesa de sufragio, la cuales deberán funcionar entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Además, se constituirán en la máxima autoridad electoral en cada mesa de sufragio.

Quienes no cumplan con su acción cívica de ser miembros de mesa serán multados con S/275, advirtió la ONPE.

Es importante señalar que las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril se desarrollarán con un padrón de 27 millones 350 mil 306 ciudadanos habilitados para votar. En esta jornada se elegirá al presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.