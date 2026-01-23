HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

La ONPE priorizó a los electores con mayor grado de instrucción, a quienes no presentan discapacidad y a quienes no tienen experiencia previa como miembros de mesa. La multa para quienes no cumplan será de S/275.

Faltan menos de tres meses para el proceso electoral.
Faltan menos de tres meses para el proceso electoral.

Este viernes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio, con el objetivo de designar, entre ellos, a los miembros titulares y suplentes que tendrán una labor clave durante las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este proceso, que se efectuó para cada una de las 91.613 mesas de votación que se deberán instalar, se realizó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para la selección de los candidatos a miembros de mesa se priorizó a los electores con mayor grado de instrucción, a quienes no presentan ningún tipo de discapacidad y a aquellos que no cuentan con experiencia previa como miembros de mesa.

Excluidos de la selección

La ONPE precisó que, según la normativa vigente, fueron excluidos los ciudadanos con impedimentos legales, tales como candidatos, personeros, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos por voto popular.

A la lista se sumaron los miembros de las FFAA y la PNP que participarán en las elecciones; así como los bomberos y los representantes de la Fiscalía que realizan funciones de prevención e investigación de delitos electorales, entre otros.

De la misma forma, los electores que fueron miembros de mesa, como titulares o suplentes, en dos o más elecciones en los últimos cinco años, han sido excluidos del proceso de selección de la lista de 25 candidatos, sobre cuya base se realizará el sorteo.

PUEDES VER: ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

lr.pe

La ONPE señaló que el listado de los 25 ciudadanos seleccionados por cada mesa de votación será usado para el sorteo de miembros de mesa que se realizará el próximo jueves 29 de enero. “Los ciudadanos que resulten sorteados tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de votación fijadas para estos comicios”, agregó.

De ellos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la mesa de sufragio, la cuales deberán funcionar entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Además, se constituirán en la máxima autoridad electoral en cada mesa de sufragio.

Quienes no cumplan con su acción cívica de ser miembros de mesa serán multados con S/275, advirtió la ONPE.

Es importante señalar que las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril se desarrollarán con un padrón de 27 millones 350 mil 306 ciudadanos habilitados para votar. En esta jornada se elegirá al presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
RMP sobre reuniones clandestinas de Jerí con empresarios: "Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido"

RMP sobre reuniones clandestinas de Jerí con empresarios: "Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Política

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025