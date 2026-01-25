Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

Cifras con tendencia al alza. A poco de celebrarse las Elecciones Generales 2026, los congresistas que buscan la reelección presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus hojas de vida con el detalle de sus ingresos y bienes. En ese sentido, La República pudo verificar que el patrimonio de los aspirantes a las Cámaras de Diputados y Senadores creció hasta en un 12702.94% en comparación con lo que consignaron para los comicios del 2021.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ese es el caso de la actual legisladora no agrupada Margot Palacios Huamán, que postula como senadora por Juntos por el Perú (JPP). En la elección anterior, reportó que contaba con un patrimonio de S/14.700; sin embargo, para estos comicios reportó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) que cuenta con un patrimonio de S/1.882.032, entre sus ingresos y valor de bienes inmuebles.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Segundo Montalvo ya tiene las 26 firmas para presentar moción de vacancia contra José Jerí

La segunda en la lista es Ana Zegarra (Somos Perú). La parlamentaria consignó en 2021 que sus bienes e ingresos sumaban un total de S/17,200. Ahora, registró en su DJHV un patrimonio por S/836,814.13. La suma se elevó considerablemente en un 4765.20%. Es preciso resaltar que, si bien Zegarra buscaba la reelección, el Pleno del JNE declaró improcedente su inscripción para los comicios del 12 de abril y, por lo tanto, quedó fuera de carrera electoral.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El siguiente es Alex Paredes Gonzáles, expresidente de la Comisión de Ética del Congreso y aspirante a la Cámara de Senadores por Somos Perú. En 2021, declaró un patrimonio por S/32,683.60, pero para la elección del 12 de abril, sus bienes e ingresos suman S/949,984.48; es decir, un 2806.61% más. Lo sigue su colega de izquierda Jaime Quito. Hace 5 años informó que contaba con S/22.000 de patrimonio, pero creció un 2540.05% y actualmente equivale a S/580,812.04.

Pero también hay otra congresista de izquierda que aumentó su patrimonio. Ella es Isabel Cortez Aguirre, quien en la elección del 2021 fue conocida por su labor de limpieza en las calles de Lima. En aquella ocasión reportó que su patrimonio era de S/14.100. Cinco años más tarde, creció en un 2332.68%, lo que equivale a un total de S/343.007,50. Cortez Aguirre es candidata a senadora por Perú Primero, partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra y su hermano que postula a la presidencia, Mario Vizcarra.

La sexta en la lista de los parlamentarios que más aumentaron su patrimonio es Noelia Herrera Medina (Renovación Popular), candidata a diputada. En 2021, consignó entre ingresos y bienes S/27.000, pero al fin de esta época congresal cuenta S/642.109,82; es decir, un 2278.18% más.

PUEDES VER: Empresa China Railway Tunel Group Co. niega haber tenido relación alguna con el presidente Jose Jerí

Edgar Tello Montes no se queda atrás. El legislador de Podemos Perú y postulante al Senado ingresó al Congreso con un patrimonio de S/26.400 y sale con S/538.452,52; 1939,59% más en cinco años. Edith Julón Irigoín, de Alianza para el Progreso (APP) y candidata a diputada, entró al cargo público con S/25.503,48 y termina con S/481.708,10; lo que vale a un 1788.79% más en sus arcas. Su colega de bancada, Luis Kamiche Morante, también registró un significativo aumento de su patrimonio en 1064.14%; es decir, pasó de tener S/46,352.15 a S/539,604.58 de patrimonio.

Óscar Zea Choquechambi es el siguiente en la lista. En 2021, reportó en su hoja de vida, entre ingresos y bienes, S/127.838.52, y para esta elección S/2,306,750. Ese aumento millonario equivale a que su patrimonio se incrementó en un 1704.42%.

La siguiente de la fujimorista Rosangella Barbarán Reyes y candidata a diputada por Fuerza Popular. En menos de cinco años, el patrimonio de Barbarán pasó de S/28,943.17 a S/398.606,40; 1277.20% más. Su colega Adriana Tudela Gutiérrez, postulante a la segunda vicepresidencia y diputada por Avanza País, registró en 2021, entre ingresos y bienes, S/174,673, cifra que aumentó en un 1119.14% y ahora equivale a S/2,129,503.35.

Fuerza Popular, el partido con más congresistas que aumentaron su patrimonio

Fuerza Popular fue el partido que cuenta con más congresistas que buscan la reelección y tiene mayores ingresos de sus patrimonios: 16. Además de Rosangella Barbarán, se encuentra Jeny López Morales. En 2021, la legisladora registró un total de S/71.000 como parte de sus adquisiciones, pero ahora cuenta con S/582,369.98, lo que equivale a un significativo aumento de 720.04%.

La sigue Héctor Ventura, quien consignó S/81,863.94 al inicio, pero ahora S/646,776.15; es decir, un crecimiento de 690.06%. En la lista también aparece Tania Ramírez; su patrimonio pasó de S/423,456 a S/3,262,459.50, lo que equivale a un 670.44% de más en estos últimos años. En ese mismo sentido, las arcas de su colega David Jiménez crecieron en un 649.86%, de S/1,381,587.38 a S/10,359,939.00, así 9 millones más en menos de cinco años.

Mientras tanto, César Revilla pasó de tener S/94,000 a S/499,484, exactamente 431.37% más de la cifra inicial. Un tema aparte es el del presidente del Congreso. En aquel entonces, Fernando Rospigliosi consignó entre ingresos y bienes por S/82,100 y ahora cuenta con S/387,825 de patrimonio, dando un total de 372.38% más.

Martha Moyano pasó de S/87,280 a S/389,488 (346.25%); Raúl Huamán de S/202,780.10 a S/688,445.44 (239.50%); Nilza Chacón de S/369,600 a S/1,192,667.51 (222.69%); María Zeta Chunga de S/1,219,420 a S/2,664,867.37 (118.54%). Ernesto Bustamante de S/744,400 a S/1,552,440.00 (108.55%).

Lo sigue Arturo García, quien pasó de tener S/222,773.10 a S/455,654.12 de patrimonio, un total de 104.54% más. Asimismo, Auristela Obando Morgan pasó de S/1,137,239.64 a S/1,491,682.03 (31.17%). Patricia Juárez de S/593,092.30 a S/661,350.98 (11.51%); Víctor Flores Ruiz de S/3,301,985.93 a S/3,434,134.49 (4%).

Un tema aparte son los casos de Mery Infantes y Alejandro Aguinaga. Ambos pasaron de tener S/900,200 y S/3,995,321 a contar solo con S/574,222.44 y S/861,273, respectivamente. La primera redujo su patrimonio en -44.65% y el segundo en -78.44%.

Los más millonarios

Entre los congresistas que registran mayor aumento de patrimonio figura José Luna Gálvez. En 2021, ingresó con S/30,317,716.08 y ahora registra una fortuna por S/42,425,377.34, lo que equivale a un 39.94%.

Asimismo, la candidata a la Cámara de Senadores, Gladys Echaíz, registró un patrimonio de S/1,012,373.98. Sin embargo, este se elevó en un 313.04%, dando un saldo final de S/4,181,493.60.

Por otro lado, Rosselli Amuruz, postulante al Parlamento Andino, aseguró que en 2021 su patrimonio estaba valorado en S/539,163.66 y ahora vale S/2,998,217, lo que significa un 456.09% más.

Jorge Morante (Somos Perú) ingresó al Parlamento con un patrimonio de S/735,303 y en su DJHV para las elecciones de este año, reportó el valor total por S/2,452,660; 233.56% más del inicial.

Los congresistas que perdieron más patrimonio

Entre los parlamentarios que buscan la reelección y más patrimonio perdieron, está María Agüero (Perú Libre). Su fortuna pasó de S/3,578,050.85 a S/1,064,485, lo que significó una caída de 70.25%.

Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) perdió 75.20% de su fortuna, debido a que pasó de ingresar con S/1,656,021.25 y ahora tener S/410,705.

Asimismo, Patricia Chirinos y Arturo Zeballos (Renovación Popular) perdieron en 76.52% y 77.58% de su patrimonio, respectivamente. Ambos ingresaron con S/4,760,800 y S/985,112.00, pero ahora poseen S/1,117,964.15 y S/220,900, cada uno.