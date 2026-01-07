Gobierno convoca a elecciones regionales y municipales 2026

El gobierno convocó oficialmente a las Elecciones 2026 para elegir a nuevas autoridades regionales y municipales, de acuerdo con el calendario constitucional. La decisión quedó formalizada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que las elecciones regionales y elecciones municipales se desarrollarán el domingo 4 de octubre de 2026, fecha fijada por la legislación electoral para la renovación de gobernadores, alcaldes y consejos subnacionales al culminar el mandato vigente.

Según el decreto, el proceso electoral permitirá elegir a gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a los integrantes de los consejos regionales. En paralelo, la ciudadanía escogerá a alcaldes y regidores provinciales y distritales en todo el territorio nacional.

La convocatoria se sustenta en la Constitución y en las leyes orgánicas del sistema electoral, que obligan al Ejecutivo a anunciar los comicios con una anticipación mínima de 270 días. Con ello, se activa el cronograma oficial de las Elecciones 2026.

Renovación de autoridades y reglas del proceso electoral 2026

La disposición precisa que el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales culmina el 31 de diciembre de 2026. Por esta razón, el Ejecutivo debía convocar a elecciones dentro de los plazos legales para garantizar la continuidad democrática en los gobiernos subnacionales.

En el caso de las elecciones regionales, los ciudadanos elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros en todos los departamentos del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao. Estos cargos se definen por voto popular y tienen un periodo de gestión de cuatro años.

Respecto a las elecciones municipales, el proceso permitirá renovar a alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales. El decreto también señala que la organización, ejecución y fiscalización del proceso recaen en los organismos del Sistema Electoral, conforme a sus competencias legales.