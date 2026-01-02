Eleciones 2026: dudas y posibles errores que surgen alrededor de la nueva cédula electoral

La República se comunicó con la ONPE para resolver algunas dudas sobre la próxima cédula electoral | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La República se comunicó con la ONPE para resolver algunas dudas sobre la próxima cédula electoral | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

A poco menos de cuatro meses de las Elecciones Generales, aún persisten algunas dudas respecto a la cédula electoral. Comparada por más de un elector con una sábana debido a su particular tamaño, la cédula donde depositaremos nuestro voto es la más grande en la historia electoral del Perú. Sin embargo, su dimensión no es lo único que genera comentarios: las posibilidades en su manipulación han llevado a que más de uno se pregunte qué formas de marcado se considerarán correctas y cuáles no, entre otras inquietudes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Para despejar estas dudas, La República se comunicó con Liza Becerra Villar, subgerente de Información y Comunicación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien respondió a nuestras consultas. A continuación, abordamos cuatro dudas frecuentes que se mantienen sobre el uso de la cédula electoral en estas elecciones.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo funciona el voto cruzado?

El voto cruzado es una modalidad que todavía no es comprendida por todos los electores. En procesos anteriores, ciudadanos reportaron en redes sociales que hubiesen preferido votar por un candidato al Congreso de un partido distinto al de su candidato presidencial, sin saber que esto es completamente posible y válido.

Tal como explica Becerra, el elector puede marcar por diferentes organizaciones políticas en cada una de las cuatro columnas de la cédula electoral (presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino). Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo: si un elector quisiera votar a la Presidencia por Carlos Espa (SiCreo), elegir a Diego Pomareda (Libertad Popular) para la Cámara de Diputados, apoyar a Isaac Humala en el Senado (Juntos por el Perú) y votar por Claudia Cisneros (Partido Morado) para el Parlamento Andino, puede hacerlo sin ningún inconveniente.

Eso sí, aunque el voto cruzado permite votar por más de una agrupación política, no permite hacerlo dentro de una misma columna. Votar por dos candidatos presidenciales está prohibido y, de ocurrir, se anulará únicamente el voto en esa columna.

¿Qué pasa si marco mal en una, pero en las otras marco bien?

Ahora bien, ¿qué sucedería si al momento de marcar una columna se comete un error y se utiliza una forma no permitida (por ejemplo, un símbolo distinto al aspa o cruz)? ¿Esto anularía todos los votos? La respuesta es no. Si una persona marca incorrectamente en una columna, su voto queda anulado solo en esa elección, mas no en las demás columnas donde haya votado correctamente.

Becerra lo resume de la siguiente manera: “Si marcas erróneamente en una columna, estarías viciando esa elección, pero no la de las otras columnas”.

¿Qué tendría que pasar para que la cédula quede completamente anulada?

Entendido lo anterior, solo existe un escenario en el que el voto queda completamente anulado: cuando se vician todas las columnas o se dejan todas en blanco.

Para que un voto sea válido, debe marcarse la casilla del candidato de preferencia con un aspa o cruz. Cualquier otro símbolo anula el voto en esa columna. Además, como mencionamos anteriormente, solo se puede marcar a un candidato por elección.

PUEDES VER: Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

¿Se puede votar solo en una de las casillas de la cédula?

Sí, es completamente válido marcar únicamente en las columnas donde se desea emitir el voto. Según explica Becerra, si un elector decide dejar en blanco tres columnas y votar solo en una, ese voto será aceptado.

Por ejemplo, si un elector marca únicamente la columna de candidatos presidenciales y deja en blanco o vicia las demás, su voto por el candidato presidencial sí será contado.

¿Cómo se capacitará a los nuevos miembros de mesa?

Debido a la extensión de la nueva cédula electoral, es comprensible que se tema que los nuevos miembros de mesa puedan incurrir en confusiones al momento de analizarla. Ante este escenario, Becerra señaló que la ONPE ya ha adoptado una serie de medidas para evitar posibles errores por parte de los ciudadanos seleccionados para cumplir este rol.

Según explicó, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) estarán a cargo de la capacitación de los presidentes y vocales de mesa. Incluso a varios meses de la jornada electoral, la ONPE ha iniciado sesiones informativas dirigidas a los medios de comunicación y talleres regionales a nivel nacional, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con información previa antes de que se anuncie quiénes serán designados como miembros de mesa.

Además, Becerra detalló que habrá una serie de capacitaciones virtuales a través del programa ONPEduca: un taller virtual donde se detallaran los pormenores de la nueva cédula y los detalles a tener en cuenta para los miembros de mesa, trabajadores de la ONPE y demás interesados.

¿Se tiene definido ya un orden para la aparición de todos los candidatos en la cédula?

Aún no se ha definido el orden en el que aparecerán los candidatos presidenciales y sus partidos en la cédula de votación. Es común pensar que este orden se establece de manera alfabética o según el orden de inscripción; sin embargo, no será así. De acuerdo con Becerra, la ONPE ha determinado que el orden se definirá mediante un sorteo aleatorio.

Este sorteo se realizará el 12 de febrero y establecerá la disposición final de los candidatos en la cédula electoral.