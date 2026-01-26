HOYSuscripcion LR Focus

IEP: a casi tres meses del 12 de abril, solo el 27% muestra interés en las elecciones

El sondeo revela que el 46% de la población tiene poco o ningún interés en las elecciones, mientras que solo el 14% se interesa por la política en general, lo que indica una notable apatía.

Elecciones generales serán el 12 de abril. Foto: composición LR
Elecciones generales serán el 12 de abril. Foto: composición LR

A poco menos de tres meses de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, el interés ciudadano sigue siendo limitado. De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), solo el 27% de la población afirma estar “muy interesada” en el proceso electoral, una cifra que no presenta variaciones significativas respecto a la medición de mayo de 2025 (28%).

El estudio, realizado en enero de 2026 sobre una muestra nacional de 1,211 personas, muestra que el interés se mantiene fragmentado. Mientras un 24% señala tener “algo” de interés, un 26% dice estar poco interesado y un 20% manifiesta no tener ningún interés en las elecciones. El grupo que no sabe o no precisa su nivel de interés representa apenas el 3%.

Fuente: IEP

Fuente: IEP

Fuente: IEP

Fuente: IEP

La comparación con la medición de mayo de 2025 confirma una estabilidad en los niveles de apatía electoral. El interés alto incluso retrocede levemente (de 28% a 27%), mientras que el desinterés (“nada”) aumenta de 24% a 20%, y el grupo con poco interés crece de 24% a 26%. En conjunto, casi la mitad de la población (46%) expresa poco o ningún interés en las elecciones.

Elecciones generan más interés que la política en general

Pese a este panorama, las elecciones concitan más atención que la política en términos generales. Mientras el 27% declara mucho interés en los comicios, solo el 14% afirma tener el mismo nivel de interés en la política.

En contraste, las categorías de poco y nada de interés son más altas cuando se consulta por la política en general (31% y 25%, respectivamente) que cuando se pregunta por las elecciones (26% y 20%). Esto sugiere que el evento electoral logra captar atención incluso entre sectores usualmente alejados del debate político cotidiano.

Brechas sociales en el interés electoral

El IEP señala que el mayor interés en las elecciones se concentra en Lima Metropolitana, en los niveles socioeconómicos A/B, entre personas con educación superior y en quienes ya manifiestan interés por la política. Por el contrario, el desinterés es más frecuente en los niveles socioeconómicos D/E y entre quienes declaran poco o ningún interés político.

