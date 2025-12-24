ONPE presenta diseño de la cédula de votación para las Elecciones 2026

A menos de cuatro meses del las Elecciones 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el diseño de la cédula de sufragio para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

El tamaño de la cédula duplicará al empleado en los comicios del 2021. De acuerdo con la institución, el próximo año el tamaño mínimo de la cédula de sufragio será de 42 cm de ancho por 21 cm. de largo y se incrementará hasta 44 cm. de acuerdo al número de organizaciones políticas participantes. La cifra excede por mucho a la cédula de las últimas elecciones que tuvo 25 cm. de ancho y 21 cm. de largo.

Con fines de una mejor organización, la cédula que se encuentra dividida proporcionalmente en cinco columnas, de acuerdo a cada elección, presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel regional y Parlamento Andino.

La cédula de tres secciones -que contempla las elecciones de presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y Parlamento Andino- tendrá las medidas mínimas de 24.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo y puede extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

En el apartado destinado a la elección de presidente y vicepresidentes figurará la denominación de la organización política, junto con su símbolo y la fotografía del postulante a la Presidencia. En los espacios correspondientes a las elecciones de senador nacional, diputado regional y representantes al Parlamento Andino, se mostrará el nombre de cada organización, el emblema del partido o alianza electoral y dos casillas para el voto preferencial. En tanto, la sección para la elección de senador por región incluirá el nombre de la agrupación política, su símbolo y una sola casilla para el voto preferencial. Además, en la parte superior de cada columna se consignará el nombre de la elección y las indicaciones dirigidas a los votantes.

En el reverso de la cédula, el encabezado llevará el nombre del proceso electoral y se habilitarán los espacios para las firmas de los tres miembros de mesa —presidente, secretario y tercer integrante—, así como un espacio adicional para la firma opcional de los personeros.

Diseño de la cédula para una eventual segunda vuelta

La ONPE también presentó el diseño de la cédula para la segunda elección presidencial. Esta contará con unas dimensiones de 21.00 centímetros de ancho por 15.00 centímetros de alto e incluirá la denominación de la organización política, el símbolo del partido o alianza y la imagen del candidato o candidata a la Presidencia. En la parte posterior se consignará el nombre del proceso electoral, además de los espacios destinados a las firmas de los miembros de mesa y de los personeros.

En caso exista alguna observación de las cédulas, la institución resaltó que los personeros debidamente acreditados están facultados para formular impugnaciones u observaciones al diseño de la cédula de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aquellas observaciones que resulten aceptadas serán incorporadas en la versión final del diseño, cuya publicación está prevista para enero del próximo año.

El 12 de febrero se sorteará la ubicación de las organizaciones políticas

Por otro lado, se dio luz verde a las directrices que regirán el sorteo para definir la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las Elecciones Generales y de una eventual Segunda Elección Presidencial.

Dicho sorteo se llevará a cabo el 12 de febrero de 2026 en la sede central de la ONPE y estará a cargo de la Gerencia de Gestión Electoral y la Gerencia de Información y Educación Electoral.

Asimismo, la resolución precisa que participarán en el sorteo todas las organizaciones políticas con inscripción vigente que hayan presentado sus fórmulas y listas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE).