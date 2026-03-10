HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Elecciones en llamas: las promesas de Balcázar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Conductores pasan la noche en grifos por falta de gas y esperan hasta 12 horas para cargar combustible: "Este gobierno es lo peor"

La necesidad de llenar tanques lleva a ciudadanos a recorrer varias gasolineras, solo para encontrar colas de varias cuadras. Los costos se han triplicado.

Largas colas y desesperación por abastecer GLP y GNV.
Largas colas y desesperación por abastecer GLP y GNV. | Foto: composición LR/Latina

La desesperación por abastecer combustible lleva a los conductores a amanecerse en los grifos, afrontando precios récord y largas esperas. En un establecimiento de Chorrillos, decenas de choferes acudieron para abastecer sus unidades y varios relataron que tuvieron que amanecerse para lograr llenar el tanque.

Un chofer que aguardaba para recargar su vehículo dual (gasolina y GLP) reveló que hacía cola desde las 6:00 p. m. del lunes y estaba a punto de recibir el servicio de gas licuado de petróleo tras casi 12 horas de espera, la mañana de este martes 10, lo que refleja la preocupación por asegurar el insumo en medio de la escasez.

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

“Este gobierno es lo peor. Tenemos que estar trasnochándonos para llenar nuestros tanques. He llenado gasolina con casi S/300 y eso me va a durar dos días y tengo que hacer cola nuevamente. Al gobierno no le interesa, hay que pagar sobreprecio”, indicó a Latina.

Miles de ciudadanos buscan a diario dónde hay GLP y GNV en Lima.

Miles de ciudadanos buscan a diario dónde hay GLP y GNV en Lima.

Otro ciudadano que vende fruta desde su camioneta en zonas del cono sur relató una situación similar. Alertó que las colas por conseguir GLP alcanzan hasta cuatro cuadras y que, para llegar a este grifo, tuvo que recorrer establecimientos de otros distritos, donde comprobó que ya no contaban con combustible. “Estoy desde las 6 de la tarde. La recarga me servirá para dos días y poder trabajar”, detalló.

Otro ciudadano afectado comentó que tuvo que dormir en su unidad para lograr abastecerse de combustible. “Ahorita estoy llenando GLP con S/140 y antes eso era con S/50. Es demasiado”, relató.

