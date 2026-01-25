HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     
Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     
Candidatos al Senado de Perú Moderno fuera de carrera electoral: JNE declaró infundada su apelación para inscribirse

La lista de candidatos incluía al exsecretario presidencial del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Jaico. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 tomó la decisión contra Perú Moderno porque la lista de 30 candidatos estuvo incompleta y es insubsanable. No obstante, la candidatura presidencial de Jaico sigue en pie.

La candidatura presidencial de Carlos Jaico sigue en pie. Foto: Composición/LR
La candidatura presidencial de Carlos Jaico sigue en pie. Foto: Composición/LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 de declarar improcedente la inscripción de la lista para la Cámara de Senadores del partido Perú Moderno. Dentro de los concursantes se encontraba el exsecretario presidencial del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Jaico.

El último 21 de enero, el JNE declaró infundada la apelación que interpuso el partido a la decisión del JEE. De acuerdo con el ente electoral, en su resolución 00057-2026-JEE-LIC2/JNE, la lista de 30 postulantes de la organización estuvo incompleta porque Pedro Guevara Ballón y Jaime Ormeño Ortíz presentaron su renuncia a ser candidatos en noviembre pasado, antes de que se lleven a cabo las elecciones internas del partido.

Por esa razón, el JEE Lima Centro 2 mencionó que "no correspondía que siguieran figurando como candidatos en la lista de elecciones primarias" y que Perú Moderno los haya mantenido como postulantes y los incluyera en la solicitud de inscripción. Además, el organismo electoral, señaló que el partido tuvo tiempo para retirar a Guevara Ballón y Ormeño Ortíz de la lista, pero no lo hizo.

"Más aún, en la lista de candidatos elegidos en las primarias, se advierte que no cuenta con accesitarios; asimismo, el acta de designados cuenta con 15 candidatos, de un máximo de 17 candidatos", se lee en la resolución.

En ese contexto, el JEE de Lima Centro 2 aseguró que dichos errores son insubsanables y se declaró la improcedencia de la inscripción. El partido apeló esa decisión, pero el Pleno del JNE no terminó por darles la razón y declaró infundado su recurso.

Es preciso resaltar que, si bien la candidatura de Jaico para el Senado se ratificó como improcedente, su postulación presidencial sigue en pie.

El 26 de diciembre, la solicitud de inscripción de Perú Moderno fue declarada improcedente por el JEE Lima Centro 2

Candidatos al Senado de Perú Moderno fuera de carrera electoral

En la lista de candidatos que quedaron fuera de carrera electoral se encuentran Guilmar Trujillo, Quintiliana Guillén, Carlos Jaico, Ingrid Cabanillas, Salomón Apaza, Zully Pinchi, Miguel Almenara, Lis Guerra, Julio Córdova, Fiorella Castagnino, Steve Sánchez y Gloria Paredes.

Además, figuran Vanessa Aliaga, Gustavo Olivares, Viviana Vallejos, Henz Ortiz, Martha Campaña, Javier Caballero, Morayma Barbaron, María Salome, Percy Farfán, Nelida Ponce, Nil Palacios, Carmen Fuentes, Gustavo Mora, Carmen Peralta, Saturnino Rojas y Catalina Martínez.

