Gabriel Calvo dio marcha atrás en sus declaraciones y se rectificó tras haber asegurado que Carlos Zambrano realizó múltiples invitaciones a una amiga suya para que lo visitara en su casa. En el podcast 'Nadie se salva', transmitido por el canal La Roro Network, el actor reveló que el futbolista le envió una carta notarial a inicios de marzo en respuesta a lo dicho semanas atrás en ese mismo espacio. Ante ello, Calvo corrigió públicamente sus palabras y admitió que su afirmación sobre el deportista era falsa.

A finales de enero, el conductor desató controversia al lanzar esas acusaciones en medio de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una mujer argentina contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En ese momento, los tres futbolistas militaban en Alianza Lima, pero fueron separados del club mientras el caso continúa bajo investigación por parte de la justicia uruguaya.

Gabriel Calvo recibió carta notarial de Carlos Zambrano y se rectifica

“El día 4 de marzo recibí una carta notarial del señor Carlos Zambrano en referencia a unas afirmaciones realizadas por mí en este espacio el 23 de enero del 2026”, explicó Gabriel Calvo. El actor reconoció que, al señalar que existían más de 15 invitaciones de parte del futbolista hacia una amiga suya, incurrió en una conclusión equivocada: “En ese extremo, debo decir que dicha afirmación es falsa”.

Finalmente, el conductor de 'Nadie se salva' sostuvo que con esta rectificación desea cerrar el tema. “Entiendo que esta es la rectificación que el señor Zambrano buscaba de mi parte sobre este tema en concreto. Espero no tener que volver a pronunciarme”, sentenció.

¿Qué dijo Gabriel Calvo sobre Carlos Zambrano?

En la emisión del 23 de enero de 'Nadie se salva', Gabriel Calvo cuestionó públicamente la conducta de Carlos Zambrano y lanzó una acusación que rápidamente generó eco mediático. “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces para invitarla a su casa”, afirmó el actor, señalando directamente la insistencia del entonces defensa de Alianza Lima.

Las declaraciones de Calvo se produjeron en un contexto especialmente sensible: la denuncia presentada por una argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, a quienes acusó de presunto abuso sexual durante una concentración en Montevideo. Zambrano, por su parte, ha negado públicamente los cargos y denunció a la joven por supuesta extorsión.



