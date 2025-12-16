Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado. Foto: PNP

El coronel Jorge Ramos Micalay, secretario personal del Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, ascendió al grado de general junto a otros 24 oficiales.

Al principio, a la promoción Triunfadores del coronel Jorge Ramos, le correspondía solamente tres vacantes. Con este número, Ramos no alcanzaba el grado inmediato superior. Sin embargo, providencialmente, por decisión del comandante general Óscar Arriola, las plazas para Triunfadores aumentó a cinco y así el coronel Jorge Ramos Micalay recién pudo lograr el ascenso.

En total el gobierno promocionó al grado de general de la PNP a 28 oficiales: 25 de Armas y 3 de Servicios.

Del total de ascendidos, 4 provienen de la Promoción Pioneros 1990; 4 de la Promoción Forjadores 1991; 4 de la Promoción Vencedores 1992; 3 de la Promoción Aguerridos 1993, 2 de la Promoción Justicieros 1994; 5 de la Promoción Triunfadores 1995; 2 de la Promoción Honorables 1996 y 1 de la Promoción Amautas 1997.

En realidad, las vacantes debieron haber sido distribuidas equitativamente de la siguiente manera:

-Promoción Pioneros 1990: 4 plazas.

-Promoción Forjadores 1991: 4 plazas.

-Promoción Vencedores 1992: 4 plazas.

-Promoción Aguerridos 1993: 3 plazas.

-Promoción Justicieros 1994: 3 plazas.

-Promoción Triunfadores 1995: 3 plazas.

-Promoción Honorables 1996: 3 plazas.

-Promoción Amautas 1997: 1 plaza.

Para darle un cupo a su secretario personal, el coronel Jorge Ramos Micalay, el general Óscar Arriola le quitó una vacante a las promociones 1994 y 1996 y las asignó a Triunfadores 1995, de Jorge Ramos.

Entre los coroneles promovidos al grado de general figura el jefe de la División Antisecuestros (DIVISE), coronel PNP Franco Moreno Panta, el número uno de su Promoción Vencedores 1992. Panta fue condecorado por acción distinguida por haber participado en la liberación de al menos plagiaos entre hombres, mujeres y menores de edad, entre 2012 y 2025.

También ha sido parte de importantes cabecillas del crimen organizado y autoridades vinculadas con la corrupción y de personajes de la farándula comprometidas con el delito.

Además, han sido promovidos el jefe de la División Policial Sur 1, coronel PNP Daniel Jares Reyme; el jefe de la División Policial de Chosica, coronel PNP Virgilio Velásquez Hurtado, y el coronel Vladimir Gamarra Palacios, exsecretaio personal del excomandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo.

Se suman a ellos el jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), coronel PNP José Cruz Chambar, y los coroneles PNP Antonio La Madrid Aliaga, Ricardo Espinoza Cuestas, Walter Ramos Gómez.

La lista continúa con el secretario de la Región Policial Lima, coronel PNP César Calero Cisneros, y sus compañeros de armas, Miguel Mestar Rebaza, Leonardo Ugaz Tapia y Manuel Centeno Rosales, de la promoción 1991.

Mientras que de la promoción 1993 ascendieron los coroneles PNP Wilson Villalobos Olórtegui, José Gonzáles Quinteros y Alberto Villalobos Espíritu.

De la promoción 1994 ascendieron el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), coronel PNP Eric Ángeles Puente y Óscar Llanos Cárdenas

Como adelantó la Republica este año la Junta Selectora presidida por el comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola, no otorgó vacantes para la Promoción 1989.

Víctor Revoredo promovido por acción distinguida

Al cierre de edición, fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los oficiales ascendidos al grado de general PNP es el jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel Víctor Revoredo Farfán.

En el caso del coronel Revoredo, a diferencia de sus colegas de la promoción Integración 1989, será ascendido por la causal de acción distinguida.

En los años recientes, el coronel Revoredo ha destacado como jefe de la División de Investigación de Homicidios y jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo. Por razones de seguridad, Revoredo fue desplazado a Chile como agregado policial en la embajada del Perú.