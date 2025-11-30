El Ministerio del Interior (Mininter) dio a conocer tres resoluciones que formalizan los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP), los mismos que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Los documentos, suscritos por el titular del sector, Vicente Tiburcio Orbezo, fueron difundidos en la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano.

Los ascensos comprenden a oficiales de Armas y de Servicios en los grados de Mayor, Comandante y Coronel, según lo detallado en los anexos correspondientes. Asimismo, con la reciente aprobación del Presupuesto Público 2026 por parte del Congreso, el Gobierno autorizó un incremento salarial para el personal militar y policial, medida que entrará en vigencia a partir de junio del próximo año.

Ascensos de la Policía Nacional del Perú 2026

Las tres resoluciones que formalizan los ascensos fueron publicadas oficialmente en la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial y ya rigen como parte del cuadro de ascensos correspondiente al 2026. Puedes revisar las listas referidas en los links correspondientes:

En primer lugar, a través de la Resolución Ministerial N.º 2158-2025-IN se oficializa el ascenso al grado de Mayor de Armas de los Capitanes de Armas incluidos en el Anexo I. En paralelo, eleva al grado de Mayor de Servicios a los Capitanes de Servicios mencionados en el Anexo II.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 2159-2025-IN, se formaliza el ascenso al grado de Comandante de Armas de los Mayores de Armas detallados en su Anexo I. El artículo segundo de la misma norma dispone el ascenso al grado de Comandante de Servicios para los Mayores de Servicios señalados en el Anexo II.

Finalmente, la Resolución Ministerial N.º 2160-2025-IN eleva al grado de Coronel de Armas a los Comandantes de Armas incluidos en el Anexo I. El segundo artículo de esta resolución confirma el ascenso al grado de Coronel de Servicios para los Comandantes de Servicios mencionados en el Anexo II.

Incremento salarial autorizado para FF. AA. y PNP en 2026

Además de los ascensos, la reciente aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026 incluyó disposiciones sobre mejoras remunerativas para el personal militar y policial. La norma autoriza al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior a incrementar, desde junio de 2026, lo siguiente:

La Remuneración Consolidada del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la PNP, conforme al Decreto Legislativo N.º 1132.

del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la PNP, conforme al Decreto Legislativo N.º 1132. El monto de la escala de propinas de cadetes y alumnos de los institutos armados y de la PNP.

Estas medidas forman parte del proceso de reestructuración y mejora de la compensación económica para el personal en actividad, con el fin de adecuar sus ingresos a la normativa vigente.

