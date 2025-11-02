HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
FC Cajamarca jugará la Liga 1 2026 tras vencer a CDMoquegua
FC Cajamarca jugará la Liga 1 2026 tras vencer a CDMoquegua      FC Cajamarca jugará la Liga 1 2026 tras vencer a CDMoquegua      FC Cajamarca jugará la Liga 1 2026 tras vencer a CDMoquegua      
Política

General Óscar Arriola sigue criminalizando a la Generación Z: ahora los vincula con extorsionadores

El comandante general de la PNP relacionó la bandera de One Piece encontrada tras la captura de dos criminales con la generación Z.

Óscar Arriola aseguró que investigará el uso de la bandera de One Piece | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: LR.
Óscar Arriola aseguró que investigará el uso de la bandera de One Piece | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: LR.

Criminalización. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, apuntó contra la generación Z. Tras la reciente captura de dos extorsionadores identificados como Luis Ángel Zamora Huanca, alias Checo, y Juan Jesús Lara Quispe, alias Puesto, el jefe policial señaló que podrían estar vinculados directamente a grupos de jóvenes de dicha generación, debido a que en su guarida se halló una bandera de los Mugiwaras, símbolo del anime One Piece, adoptado por manifestantes jóvenes en las recientes marchas ciudadanas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El público ha visto estos trapos con esos colores en distintas marchas, hasta en cinco versiones. La última fue el 25 de octubre y también es motivo de investigación”, declaró el comandante general de la Policía Nacional.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

lr.pe

La bandera de los Mugiwaras —también conocida como la bandera de One Piece— ha sido un símbolo adoptado en diversas manifestaciones a nivel mundial y no posee una afiliación partidaria específica. Su adopción responde a una relación conceptual entre la bandera y la búsqueda de libertad, elemento central en el anime al que hace referencia.

Cabe señalar que este símbolo forma parte de la cultura popular y, como tal, puede ser apropiado por organizaciones criminales, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Distintos analistas profesionales aseguran que esto es parte de un proceso de "construcción de identidad" dentro de estos grupos ilegales y que ello no necesariamente estaría ligado a las protestas.

PUEDES VER: Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

lr.pe

Óscar Arriola calificó de 'héroe' a policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz 'Trvko'

Durante una conferencia de prensa realizada el 23 de octubre en Villa El Salvador, el comandante general Óscar Arriola defendió al suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, perteneciente a la División de Secuestros de la Dirincri, quien efectuó el disparo que terminó con la vida del rapero Eduardo Ruiz Sanz ('Trvko') durante la marcha nacional del 15 de octubre.

PUEDES VER: Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

lr.pe

Arriola argumentó que el efectivo policial actuó bajo causales que lo eximirían de responsabilidad penal, como el cumplimiento del deber, la legítima defensa y el miedo insuperable. “No existe intención criminal, fue un acto culposo”, declaró, calificando además a Magallanes como “un héroe viviente” que cuenta con su respaldo total. El jefe policial relató que conoció al suboficial cuando era su superior en la Dirincri y afirmó que continúa brindándole apoyo en los ámbitos legal, médico y emocional.

Estas declaraciones difieren de las ofrecidas el 16 de octubre, cuando Arriola pidió disculpas públicas a los familiares del artista y aseguró que el caso sería investigado por el fuero penal común, reconociendo entonces que la bala mortal provenía del arma de Magallanes. En su versión actual, el comandante sostiene que el disparo fue dirigido al suelo y que el policía actuó en estado de shock tras ser agredido por manifestantes.

Notas relacionadas
Ministerio del Interior compra avión de segunda mano descartado por la PNP

Ministerio del Interior compra avión de segunda mano descartado por la PNP

LEER MÁS
Peruana en Madrid encuentra por error obra de Picasso desaparecida y termina siendo investigada: "Pensé que era un espejo"

Peruana en Madrid encuentra por error obra de Picasso desaparecida y termina siendo investigada: "Pensé que era un espejo"

LEER MÁS
Delincuente incendia carro de comisario frente a su casa en Huacho: PNP especula represalia por su labor

Delincuente incendia carro de comisario frente a su casa en Huacho: PNP especula represalia por su labor

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

LEER MÁS
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

LEER MÁS
James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

LEER MÁS
Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

LEER MÁS
Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025