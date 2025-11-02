General Óscar Arriola sigue criminalizando a la Generación Z: ahora los vincula con extorsionadores

Criminalización. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, apuntó contra la generación Z. Tras la reciente captura de dos extorsionadores identificados como Luis Ángel Zamora Huanca, alias Checo, y Juan Jesús Lara Quispe, alias Puesto, el jefe policial señaló que podrían estar vinculados directamente a grupos de jóvenes de dicha generación, debido a que en su guarida se halló una bandera de los Mugiwaras, símbolo del anime One Piece, adoptado por manifestantes jóvenes en las recientes marchas ciudadanas.

“El público ha visto estos trapos con esos colores en distintas marchas, hasta en cinco versiones. La última fue el 25 de octubre y también es motivo de investigación”, declaró el comandante general de la Policía Nacional.

La bandera de los Mugiwaras —también conocida como la bandera de One Piece— ha sido un símbolo adoptado en diversas manifestaciones a nivel mundial y no posee una afiliación partidaria específica. Su adopción responde a una relación conceptual entre la bandera y la búsqueda de libertad, elemento central en el anime al que hace referencia.

Cabe señalar que este símbolo forma parte de la cultura popular y, como tal, puede ser apropiado por organizaciones criminales, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Distintos analistas profesionales aseguran que esto es parte de un proceso de "construcción de identidad" dentro de estos grupos ilegales y que ello no necesariamente estaría ligado a las protestas.

Óscar Arriola calificó de 'héroe' a policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz 'Trvko'

Durante una conferencia de prensa realizada el 23 de octubre en Villa El Salvador, el comandante general Óscar Arriola defendió al suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, perteneciente a la División de Secuestros de la Dirincri, quien efectuó el disparo que terminó con la vida del rapero Eduardo Ruiz Sanz ('Trvko') durante la marcha nacional del 15 de octubre.

Arriola argumentó que el efectivo policial actuó bajo causales que lo eximirían de responsabilidad penal, como el cumplimiento del deber, la legítima defensa y el miedo insuperable. “No existe intención criminal, fue un acto culposo”, declaró, calificando además a Magallanes como “un héroe viviente” que cuenta con su respaldo total. El jefe policial relató que conoció al suboficial cuando era su superior en la Dirincri y afirmó que continúa brindándole apoyo en los ámbitos legal, médico y emocional.

Estas declaraciones difieren de las ofrecidas el 16 de octubre, cuando Arriola pidió disculpas públicas a los familiares del artista y aseguró que el caso sería investigado por el fuero penal común, reconociendo entonces que la bala mortal provenía del arma de Magallanes. En su versión actual, el comandante sostiene que el disparo fue dirigido al suelo y que el policía actuó en estado de shock tras ser agredido por manifestantes.