Promoción Triunfadores 1995 con más vacantes para ascenso a general PNP

La Corporacion de Generales de la Policía Nacional otorgará un puntaje a cada coronel que postula al grado inmediato superior.

Como parte del proceso de renovación de cuadros, la Junta Selectora del proceso de Ascensos al grado de general, presidida por el comandante general de la PNP Óscar Arriola, decidió asignar 25 vacantes a las promociones de la PNP de los años 1990 al 1997. De esta forma se busca evitar el copamiento de las plazas a una sola promoción vinculada con el Comando Policial, como ocurría en años anteriores.

Son 330 coroneles los que aspiran a dicho grado, esto es, un promedio de 13 oficiales por cada vacante.

De modo que la distribución es de la siguiente forma:

Promoción Pioneros 1990: cuatro vacantes

Promoción Forjadores 1991: cuatro vacantes

Promoción Vencedores 1992: cuatro vacantes

Promoción Aguerridos 1993: tres vacantes

Promoción Justicieros 1994: dos vacantes

Promoción Triunfadores 1995: cinco vacantes

Promoción Honorables 1996: dos vacantes

Promoción Amautas 1997: una vacante

Además, la Junta Selectora concedió tres vacantes para el grado de general de servicios de la Policía Nacional: Dos para la especialidad de medicina y uno para abogado.

Así funciona el proceso

Sin embargo, curiosamente, la Promoción Triunfadores 1995 a la que pertenece el secretario privado del Comandante General de la PNP, le concedieron cinco vacantes más a diferencia de las promociones Justiciero 1994, que tiene dos vacantes, y Amautas 1997, que solo tiene una plaza.

Por cierto, de no haber sido pasado al retiro arbitrariamente por el gobierno de Dina Boluarte, el exjefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, sería el primero en ascender al grado de general, por ubicarse como número uno en el cuadro de mérito de su Promoción 1997 Amautas.

Esta vez, la Promoción Integración 1989, cuyos oficiales provienen de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Ex Guardia Republicana, y es a la que pertenece el comandante general Óscar Arriola, no se le otorgó vacante alguna. Esto se debe a que dicha promoción cuenta con alrededor de 25 generales en actividad en la PNP.

Cronograma ajustado

El 28 de agosto, el comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola Delgado, aprobó la directiva que establece los lineamientos para el proceso de ascensos por concurso al grado de general de Armas y de Servicios (médicos y abogados) para la Promoción 2026.

Según el cronograma emitido por el jefe de Recursos Humanos de la PNP, general Colin Sim Galán, y como parte del proceso de ascensos, los coroneles serán evaluados por la Corporación de Generales de la Policía Nacional que otorgarán un puntaje a cada uno de los postulantes, de acuerdo con el número de vacantes por promociones.

Seguidamente, entre el 8 y 9 de diciembre los coroneles candidatos que prestan servicios en todas las unidades de Lima, Callao y provincias, así como los se encuentran en el extranjero en comisión de servicio, se presentarán para la entrevista personal y presencial.

Nombres que llaman la atención

Finalmente, el 23 de diciembre se publicarán las resoluciones supremas otorgando el ascenso al grado de general a los coroneles postulantes de Armas y Servicios.

Uno de los requisitos para obtener el grado de general es contar con cuatro años en el grado y 29 años de servicios efectivos y reales. Haber culminado satisfactoriamente los cursos de Orden Interno y Desarrollo (PAMOID).

Llama la atención que entre los coroneles favoritos de alcanzar el máximo grado se encuentra el exjefe del Fondo de Vivienda Policial de la PNP, coronel Edgar Paredes Montenegro, condenado a ocho años por corrupción, y el ex jefe del Fondo Funerario de la PNP, coronel Rafael Sánchez Charcape, investigado por el presunto soborno de 65 mil soles de una licitación pública en el caso del español Jorge Hernández Fernández.

Otro que intenta llegar a la máxima jerarquía es el coronel PNP Edgar Tumialán Córdova, secretario privado del actual comandante general de la PNP.