Exfiscal del Equipo Especial Cuellos Blancos responde por desactivación: "Es una venganza que se ha tomado por el fiscal interino”

La exfiscal del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro, sostiene que la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público responde a una venganza de parte de la cabeza del Ministerio Público.

En una conferencia de prensa, la exmagistrada del Ministerio Público ha brindado sus descargos con respecto a la ya anunciada disolución de los grupos fiscales que tenían entre sus investigaciones el caso Odebrecht y las muertes en las protestas sociales del 2022-2023.

“Es una venganza que se ha tomado por parte del fiscal interino contra los fiscales de primera instancia, quienes han tenido la valentía de enfrentar a estas élites corruptas”, sostuvo Castro.

La también candidata al Senado calificó la acción como “absurda y no aceptable”, sosteniendo también que “es una perseguida por la élite corrupta”, esto tras la decisión del Fiscal de la Nación de dar por concluido su nombramiento como fiscal adjunta debido a su postulación política.

Los equipos desactivados en la Fiscalía son: el Equipo Especial Lava Jato, encargado de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht; el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, que investigaba la red de corrupción en el sistema judicial, en la cual el propio Gálvez Villegas había sido vinculado; el EFICCOP (Equipo Especial contra la Corrupción del Poder), que investigaba actos de corrupción en altos funcionarios del Gobierno, y el EFICAVIP, grupo que indagaba los casos de las víctimas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

Sobre la improcedencia de su candidatura al Senado

La candidata al Senado por el Partido Morado cuestionó la decisión del JEE (Jurado Electoral Especial) que declaró improcedente su pretensión electoral por no haber presentado su renuncia al cargo de fiscal, como lo estipula la norma electoral.

Castro Castillo enfatizó una posible contradicción entre los artículos 113 y 114 de la Ley Orgánica de Elecciones, situación que la ha llevado a presentar una apelación que se evaluará en el ente máximo del Jurado Nacional de Elecciones.

“En mi apelación argumento la contradicción de estos artículos, el 113 con el 114…el primero habla de forma genérica de altos funcionarios…no especifica si los fiscales de qué instancias…la ley no señala funcionarios administrativos o servidores de una institución pública”, enfatizó.

La exfiscal presentó en diciembre una licencia sin goce de haber, para poder postular al congreso bicameral, avalándose en el artículo 114 de la norma, que precisa que “los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos están impedidos de postular si no solicitan una licencia sin goce de haber, la cual debe serles concedida 60 días antes de la fecha de las elecciones”.

Por su parte, el JEE declaró su candidatura como improcedente, argumentado que se debió presentar un documento de renuncia con fecha máxima el 13 de octubre; además, advirtió que recién el 31 de diciembre, a través del diario El Peruano, se dio por concluido su nombramiento como fiscal adjunta provisional del distrito fiscal de Lima Noroeste. Precisando, incluso, que la resolución se encuentra en un plazo legal de impugnación.

“Todavía tenemos otra instancia que es el JNE; son siete miembros que van a hacer un análisis mejor, yo estoy planteando mi apelación, expuso.