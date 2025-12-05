HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 05 de diciembre

Política

Militantes de Acción Popular denuncian cambios de delegados elegidos en elecciones internas

Un sector de Acción Popular acusó al Comité Electoral Nacional de modificar la lista oficial de delegados elegidos en los comicios internos.

Militantes de Acción Popular protestaron frente a la ONPE. Foto: captura de pantalla
Militantes de Acción Popular protestaron frente a la ONPE. Foto: captura de pantalla

Los militantes de Acción Popular denunciaron presuntas alteraciones en la designación de delegados elegidos durante las elecciones internas realizadas a fines de noviembre. Según los participantes, la lista oficial habría sido modificada de manera inconsulta antes de ser remitida a la ONPE y al JNE, lo que pone en duda la transparencia del proceso y anticipa una nueva crisis dentro del partido.

El sector afectado advirtió que los cambios detectados no representan la votación expresada por la militancia. Los denunciantes indicaron que se habrían reemplazado delegados en Lima Metropolitana, Lima Provincias y varias regiones más. Esto habría ocurrido cuando el Comité Electoral Nacional todavía tenía acceso a las plataformas oficiales, pese a cuestionamientos sobre la vigencia de su mandato.

PUEDES VER: Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Además, responsabilizaron directamente a la presidenta del Comité Electoral Nacional, a quien acusan de haber ejecutado estas modificaciones sin acuerdo del resto de integrantes. De acuerdo con las denuncias difundidas en medios, esto habría ocurrido después de la proclamación de resultados internos y pocos días antes de que el padrón definitivo fuera enviado a la autoridad electoral.

Ante este escenario, los militantes de Acción Popular exigieron que la ONPE revise los registros presentados y los contraste con las actas originales. Señalaron que, de confirmarse la manipulación, el partido correría el riesgo de llegar debilitado al proceso de selección de candidatos con miras a las elecciones 2026, lo que también comprometería la supervisión del JNE.

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Acción Popular tiene 4 precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026

Acción Popular tiene 4 precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026

Wilson Soto solicita a Jose Jerí iniciar trámite para retirar al Perú del Pacto de San José

Wilson Soto solicita a Jose Jerí iniciar trámite para retirar al Perú del Pacto de San José

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

