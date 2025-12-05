Militantes de Acción Popular denuncian cambios de delegados elegidos en elecciones internas

Los militantes de Acción Popular denunciaron presuntas alteraciones en la designación de delegados elegidos durante las elecciones internas realizadas a fines de noviembre. Según los participantes, la lista oficial habría sido modificada de manera inconsulta antes de ser remitida a la ONPE y al JNE, lo que pone en duda la transparencia del proceso y anticipa una nueva crisis dentro del partido.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El sector afectado advirtió que los cambios detectados no representan la votación expresada por la militancia. Los denunciantes indicaron que se habrían reemplazado delegados en Lima Metropolitana, Lima Provincias y varias regiones más. Esto habría ocurrido cuando el Comité Electoral Nacional todavía tenía acceso a las plataformas oficiales, pese a cuestionamientos sobre la vigencia de su mandato.

TE RECOMENDAMOS EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Además, responsabilizaron directamente a la presidenta del Comité Electoral Nacional, a quien acusan de haber ejecutado estas modificaciones sin acuerdo del resto de integrantes. De acuerdo con las denuncias difundidas en medios, esto habría ocurrido después de la proclamación de resultados internos y pocos días antes de que el padrón definitivo fuera enviado a la autoridad electoral.

Ante este escenario, los militantes de Acción Popular exigieron que la ONPE revise los registros presentados y los contraste con las actas originales. Señalaron que, de confirmarse la manipulación, el partido correría el riesgo de llegar debilitado al proceso de selección de candidatos con miras a las elecciones 2026, lo que también comprometería la supervisión del JNE.