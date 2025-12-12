Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Los tres helicópteros se encuentran inoperativos en la sede del CEMAE, en Cocachacra, Arequipa. Foto: La República

Los tres helicópteros se encuentran inoperativos en la sede del CEMAE, en Cocachacra, Arequipa. Foto: La República

El jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), general EP César Claudet Morote, mediante carta notarial informó a la compañía Milenium Veladi la rescisión por incumplimiento del contrato para la reparación completa de tres helicópteros Mi, firmado el 10 de noviembre de 2023.

Originalmente las aeronaves debieron entregarse en diciembre de 2024, pero Milenium Veladi consiguió varias postergaciones, alegando que el conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania -que generó sanciones económicas y comerciales sobre la Federación Rusa- limitaba sus capacidades

Incluso el Ejército aceptó asistir a un proceso de conciliación promovido por Milenium Veladi, representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC, por sus siglas en inglés). Pero luego de varios encuentros no se llegó a ningún acuerdo, como informó La República, que ha seguido este caso repleto de anomalías punibles.

En diciembre de 2024 debieron ser entregadas las aeronaves por Milenium Veladi, empresa panameña que representa a los rusos. Foto: difusión

HELICÓPTEROS QUE NO VUELAN

En una reciente inspección que hicieron auditores de la Contraloría a la sede del CEMAE, ubicada en Cocachacra, Arequipa, detectaron que los trabajos no habían sido completados por Milenium Veladi, pese al tiempo transcurrido. Los especialistas informaron que el helicóptero Mi-171Sh presenta un avance del 91%, el Mi-171Shp llega al 88% y el Mi-17-1B no supera el 85%.

El CEMAE ya le pagó a Milenium Veladi el 70% de los US$20,3 millones del contrato.

El acuerdo tenía carácter de urgente, porque los helicópteros tenían que estar disponibles para enfrentar la emergencia del fenómeno El Niño.

La invasión rusa a Ucrania afectó el cumplimiento del contrato, pero ese es un problema de los contratistas, no del Ejército. Foto: difusión

UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desde un principio el gobierno de la presidenta Dina Boluarte sabía que el conflicto originado por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania era un factor para tomar en cuenta antes de suscribir contratos con el país que fabrica los helicópteros Mi.

Ante la emergencia originada por el fenómeno climático El Niño, anunció la adquisición de helicópteros nuevos, para lo que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) elaboró un estudio.

Sin embargo, repentinamente, la exjefa de Estado cambió de opinión y optó por rehabilitar la flota mediante contratos de “overhaul” (reparación mayor) de los helicópteros de fabricación rusa.

El CEMAE, sin recurrir a la modalidad de licitación, prefirió la contratación directa de los rusos por intermedio de Milenium Veladi, una empresa de papel que registró en Panamá el peruano Diego Alfaro Di Natale, vinculado con personajes del pasado gobierno de Boluarte.

Investigaciones de La República dieron cuenta de una serie de deficiencias en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato con Milenium Veladi, lo que derivó en un informe de la Contraloría que encontró, entre otros hechos documentados, que el Alto Mando del Ejército autorizó ventajas en beneficio de la empresa rusa, como por ejemplo, la sobrevaloración del servicio de “overhaul”.

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios abrió investigación a miembros de la cúpula del Ejército por presuntamente haber favorecido al proveedor ruso. El caso está en curso.

El jefe del CEMAE, general EP Aldo Dominguez Peralta, quien suscribió el contrato con Milenium Veladi, fue destituido y pasado al retiro por el propio Ejército.

En un intento por prolongar más el tiempo de la entrega de los tres helicópteros, la compañía Milenium Veladi ha recurrido a un centro de conciliación extrajudicial para pedirle a la Procuraduría del Ejército una cita entre ambas partes el próximo 17 de diciembre y así buscar una salida al conflicto. Mientras tanto, la empresa ha pedido que se deje “sin efecto” la carta notarial del instituto armado en el que comunica la rescisión del contrato.

Las fuentes del Ejército indicaron que “no hay vuelta atrás” y que iniciarán las acciones legales correspondientes por incumplimiento del contrato.