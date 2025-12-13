Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina prodigio. Shadia Samira Segovia Boluarte, hija de Vilma Boluarte Zegarra y sobrina directa de la expresidenta Dina Boluarte, acaba de adjudicarse una plaza de psicóloga clínica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El puesto es a plazo indeterminado y con una remuneración mensual de S/ 6.420.

El proceso de selección contó con 133 postulantes inscritos. Tras las etapas de depuración, solo siete llegaron al examen de conocimientos, instancia que terminó siendo decisiva. Segovia Boluarte fue la única en obtener el puntaje máximo posible: 50 sobre 50. El resto de aspirantes registró calificaciones muy inferiores, entre 26 y 34 puntos.

Previo a esa etapa, Segovia había superado la evaluación psicotécnica junto a otros trece participantes. El orden del proceso fue el siguiente: psicotécnico, examen de conocimientos, evaluación curricular y entrevista personal. Su desempeño en la prueba escrita fue el punto de quiebre que la colocó claramente por encima del resto.

En la evaluación curricular, solo quedaron dos postulantes: Segovia Boluarte y Jocelyne Claire Vilches Poma, psicóloga titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grado y título inscritos en el registro público de la Sunedu. Ambas obtuvieron 28 puntos, por lo que el proceso se definió en la entrevista personal.

En esa última fase, Segovia obtuvo 16,5 puntos, superando por medio punto a Vilches Poma, que alcanzó 16. Esa mínima diferencia fue suficiente para adjudicarse la plaza.

Sin embargo, el caso despierta interrogantes. De acuerdo con el registro de la Sunedu, Segovia Boluarte figura únicamente como bachiller en Psicología, pese a que las bases del proceso exigen, de manera indispensable, título profesional universitario, resolución de SERUMS, diploma de colegiatura y habilidad profesional vigente. Para colegiarse, precisamente, se requiere contar previamente con el título profesional.

Además, el puesto exigía tres años de experiencia laboral general y dos años de experiencia específica en ámbito hospitalario, posteriores a la obtención del título. EsSalud sostiene que la postulante cumplió con todos los requisitos, pero no ha precisado cómo se acreditaron estos puntos frente a la información disponible en registros oficiales.

La República recogió el testimonio de dos postulantes que rindieron el examen de conocimientos. Ambos coincidieron en que la prueba tuvo un enfoque inusual. “Eran preguntas de alternativa múltiple, pero extremadamente específicas, orientadas a neuropsicología funcional. De las 25 preguntas, por lo menos 15 eran así. La probabilidad de sacar puntaje perfecto es bajísima”, señaló uno de ellos. Otro agregó: “Para ese nivel se requeriría un dominio propio de un especialista”.

El contraste con procesos anteriores resulta clave. En mayo de 2020, Segovia Boluarte postuló a un concurso público de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores para el cargo de coordinadora del equipo de desarrollo y bienestar del talento humano. Según documentos revisados por Sonia Suyón para Hildebrandt en sus Trece, quedó en el último lugar entre los postulantes y no accedió siquiera a una condición accesitaria.

Meses antes, en otro proceso para especialista regional de convivencia escolar, también fue descartada. En esa ocasión ocupó el penúltimo lugar, tras la evaluación curricular y la entrevista personal. En ambos casos, los resultados son públicos y verificables.

En ese periodo, Dina Boluarte no ocupaba cargos de alto nivel en el Estado. Trabajaba en el Reniec y aún no había llegado a la vicepresidencia ni al Ejecutivo.

El escenario cambió a partir de 2021, cuando Boluarte asumió la vicepresidencia de la República y funciones ministeriales, hasta llegar a la Presidencia. Desde entonces, Segovia Boluarte accedió a diversos contratos con el Estado en los sectores Educación, Salud y Mujer, acumulando ingresos superiores a S/ 120 mil, pese a que la normativa de contrataciones establecía restricciones para familiares directos de altas autoridades.

En 2023, además, logró ingresar a una UGEL, la misma instancia en la que anteriormente había sido rechazada.

EsSalud responde, Segovia no

La República intentó obtener el descargo de Segovia Boluarte. La comunicación telefónica fue cortada cuando se le hizo referencia al tema y, pese a mensajes posteriores, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe. Las consultas pretendían aclarar la historia de la obtención de su título, su colegiatura y el cumplimiento integral de los requisitos exigidos en las bases.

EsSalud sí remitió un pronunciamiento. En un comunicado, el Hospital Rebagliati afirmó que el proceso de selección se desarrolló “conforme a las bases” y que la postulante “cumplió con todos los requisitos establecidos”. Añadió que la evaluación estuvo a cargo de un comité independiente y que los resultados responden a los puntajes obtenidos en cada etapa.

El caso, sin embargo, deja un patrón difícil de soslayar: antes del ascenso político de su tía, Segovia Boluarte fue descartada y ubicada en los últimos lugares de concursos públicos; después, su trayectoria laboral se reconfiguró de manera sostenida, culminando hoy en una plaza clínica en uno de los hospitales más importantes del país.

Aunque Dina Boluarte ya no ocupa la Presidencia, su red de influencia parece seguir operando. En procesos que, aun cuando se presentan como formales y regulares, continúan generando dudas razonables que merecen una explicación más transparente.