María Teresa Cabrera Vega fue elegida presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el periodo 2026-2027 con cuatro votos a favor en la sesión del pleno del organismo. Su gestión comenzará oficialmente el 1 de enero de 2026.

En la misma sesión, el magistrado Víctor Hugo Chanduví Cornejo fue designado como vicepresidente para el mismo periodo. Cabrera reemplazará a Gino Ríos Patio, quien lideró la institución desde enero de 2025 tras la renovación total del pleno de la JNJ.

Perfil de María Teresa Cabrera

Cabrera, quien asumirá la presidencia a partir de enero de 2026, es doctora en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Penal. Inició sus estudios de abogacía en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, posee un máster europeo en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja, en España.

La nueva titular de la JNJ tiene también especializaciones en litigación oral y sistema acusatorio por la Universidad de Medellín (Colombia), así como en gestión pública por la Universidad del Pacífico e integridad y compliance por la Universidad Continental. Su trayectoria incluye más de 25 años de labor en el Poder Judicial como jueza.

En 2020 incursionó en la política al ser elegida congresista, periodo durante el cual ocupó la Tercera Vicepresidencia del Parlamento e integró la Mesa Directiva, la Comisión Permanente y la Junta de Portavoces.