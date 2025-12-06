HOYSuscripcion LR Focus

Política

María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

La magistrada fue elegida para presidir la Junta Nacional de Justicia durante el periodo 2026-2027. Víctor Hugo Chanduví asumirá la vicepresidencia del organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales.

María Cabrera es la nueva presidenta de la JNJ. Foto: difusión
María Cabrera es la nueva presidenta de la JNJ. Foto: difusión

María Teresa Cabrera Vega fue elegida presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el periodo 2026-2027 con cuatro votos a favor en la sesión del pleno del organismo. Su gestión comenzará oficialmente el 1 de enero de 2026.

En la misma sesión, el magistrado Víctor Hugo Chanduví Cornejo fue designado como vicepresidente para el mismo periodo. Cabrera reemplazará a Gino Ríos Patio, quien lideró la institución desde enero de 2025 tras la renovación total del pleno de la JNJ.

PUEDES VER: Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

Perfil de María Teresa Cabrera

Cabrera, quien asumirá la presidencia a partir de enero de 2026, es doctora en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Penal. Inició sus estudios de abogacía en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, posee un máster europeo en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja, en España.

La nueva titular de la JNJ tiene también especializaciones en litigación oral y sistema acusatorio por la Universidad de Medellín (Colombia), así como en gestión pública por la Universidad del Pacífico e integridad y compliance por la Universidad Continental. Su trayectoria incluye más de 25 años de labor en el Poder Judicial como jueza.

En 2020 incursionó en la política al ser elegida congresista, periodo durante el cual ocupó la Tercera Vicepresidencia del Parlamento e integró la Mesa Directiva, la Comisión Permanente y la Junta de Portavoces.

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Es falso que Luciano López, abogado de Delia Espinoza, renuncio a la defensa legal en el proceso disciplinario de la JNJ

Es falso que Luciano López, abogado de Delia Espinoza, renuncio a la defensa legal en el proceso disciplinario de la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Política

RMP tras atentado a Belaunde: "Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI"

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: "Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI"

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

