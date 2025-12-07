HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Elecciones internas por delegados: solo 5 partidos con más de una lista y los otros 32 es mero trámite

A poco de que 37 partidos definan a sus candidatos presidenciales mediante delegados, Acción Popular enfrenta denuncias por supuestos cambios irregulares y Ahora Nación tiene suspendido todo su proceso interno.

Partidos definen a sus candidatos presidenciales en elecciones internas. Foto: Bryan
Partidos definen a sus candidatos presidenciales en elecciones internas. Foto: Bryan

Este domingo 7 de diciembre 37 partidos políticos realizarán la elección interna de las candidaturas a través de la modalidad de delegados. Son en total 1206 delegados de todas las agrupaciones inscritas que serán distribuidos en 77 mesas de votación y 31 locales ubicados en 30 distritos a nivel nacional, según información de la ONPE.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Si bien en la mayoría de casos, las candidaturas ya se dan por sentadas —al tratarse de una lista presidencial única—, en 5 partidos la situación aún está por definirse al haberse presentado más de una plancha presidencial. Estos son: Primero la gente, PRIN, Partido Morado, Salvemos al Perú y Acción Popular.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Este último, además, llega a las elecciones internas bajo una acusación grave dentro de los fueros del propio partido para favorecer la precandidatura Alfredo Barnechea.

A esto se suma una orden del Poder Judicial de suspender la elección por delegados del partido Ahora Nación, que llevaba como candidato a Alfonso López Chau, y la intempestiva renuncia de Phillip Butters a su precandidatura con Avanza País. Lo que se espera para hoy es una jornada con quizá algunas sorpresas, pero con resultados ya predecibles.

PUEDES VER: Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

lr.pe

Internas con más de una plancha presidencial

Uno de los partidos donde aún se juegan la candidatura, por así decirlo, es el de Primero la Gente. Esta agrupación ha presentado formalmente tres planchas presidenciales. Una encabezada por Marisol Pérez Tello, otra por Miguel del Castillo y la tercera por Carlos Oré Gamboa.

Si bien los representantes votarán para escoger entre estas tres opciones, las coordinaciones internas, previas a la elección de delegados, inclinan la balanza en favor de la exministra de Justicia. En su fórmula presidencial lo acompañan Raúl Molina y Manuel Ato.

PUEDES VER: Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

lr.pe

Un panorama similar se augura en el Partido Morado. La agrupación lleva como precandidatos a la presidencia a Mesías Guevara, Richard Arce y Manuel Quiroz Díaz. Tras los resultados del 30 de noviembre, la plancha liderada por el exgobernador de Cajamarca sería la elegida para intentar pasar a una segunda vuelta el 12 de abril.

En el PRIN son dos listas las que compiten en los cargos de presidencia: Liliana Humala y Walter Chirinos. Por su parte, el partido Salvemos al Perú lleva un mayor número de planchas, donde figuran algunos nombres ya conocidos en política. Son en total cinco precandidatos presidenciales: Antonio Ortiz, Mariano Gonzalez, Ricardo Velásquez, David Mamani y Ramiro Málaga.

Denuncian cambios a último minuto en Acción Popular

En los últimos días una fuerte controversia colisionó en las internas del partido de la lampa. El excongresista Ricardo Burga, acompañado de otros militantes, denunció una presunta alteración en la lista de delegados para beneficiar a Alfredo Barnechea, precandidato por Acción Popular.

Según su denuncia pública, al menos 26 delegados de diversas regiones habrían sido reemplazados por nombres no votados en las internas. Indicó que estos ajustes se realizaron desde el Comité Electoral Nacional, pese a que el mandato de dicho órgano ya habría vencido.

Aseguró que con esto buscan imponer una decisión distinta a la resultante de la votación y responsabiliza directamente a la presidenta del comité electoral, Cinthia Pajuelo.

Las planchas presidenciales que compiten en Acción Popular son las lideradas por: Julio Chávez Chiong, Victor Andrés García Belaunde, Edwin Martínez, Martín Torres, Erwin Pinedo y Alfredo Barnechea. En un video que circuló desde el 1 de diciembre, Barnechea, frente a sus correligionarios y evidentemente molesto, señalaba que él había “recuperado el partido” y que se encontraba “avergonzado” de Acción Popular. Su incomodidad, según fuentes internas del partido, se debió a que, tras la elección de delegados, a quien elegirían como candidato presidencial sería Chávez Chiong.

PUEDES VER: Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

lr.pe

Formulas que solo esperan ser ratificadas

Ese es el panorama con que se llega a las internas de este 7 de diciembre. Los otros 32 partidos definirán sus candidaturas entre las listas únicas que han presentado, tal es el caso de ejemplos como: Fuerza Popular con Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso con César Acuña, Frente de la Esperanza con Fernando Olivera, País para Todos con Carlos Álvarez, entre otros.

Notas relacionadas
Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

LEER MÁS
Acción Popular: Ricardo Burga denuncia cambios de delegados que buscarían favorecer a Alfredo Barnechea

Acción Popular: Ricardo Burga denuncia cambios de delegados que buscarían favorecer a Alfredo Barnechea

LEER MÁS
La República se suma al Pacto de Observación Electoral de Transparencia para las elecciones del 2026

La República se suma al Pacto de Observación Electoral de Transparencia para las elecciones del 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

LEER MÁS
María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

LEER MÁS
TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

LEER MÁS
Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

LEER MÁS
Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

LEER MÁS
Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jeannette Jara: su biografía, trayectoria política y propuestas claves rumbo a la presidencia de Chile 2025

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano EN VIVO: a qué hora y dónde ver 'EVDLV', programa de Beto Ortiz

Política

César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025