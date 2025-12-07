Elecciones internas por delegados: solo 5 partidos con más de una lista y los otros 32 es mero trámite

Este domingo 7 de diciembre 37 partidos políticos realizarán la elección interna de las candidaturas a través de la modalidad de delegados. Son en total 1206 delegados de todas las agrupaciones inscritas que serán distribuidos en 77 mesas de votación y 31 locales ubicados en 30 distritos a nivel nacional, según información de la ONPE.

Si bien en la mayoría de casos, las candidaturas ya se dan por sentadas —al tratarse de una lista presidencial única—, en 5 partidos la situación aún está por definirse al haberse presentado más de una plancha presidencial. Estos son: Primero la gente, PRIN, Partido Morado, Salvemos al Perú y Acción Popular.

Este último, además, llega a las elecciones internas bajo una acusación grave dentro de los fueros del propio partido para favorecer la precandidatura Alfredo Barnechea.

A esto se suma una orden del Poder Judicial de suspender la elección por delegados del partido Ahora Nación, que llevaba como candidato a Alfonso López Chau, y la intempestiva renuncia de Phillip Butters a su precandidatura con Avanza País. Lo que se espera para hoy es una jornada con quizá algunas sorpresas, pero con resultados ya predecibles.

Internas con más de una plancha presidencial

Uno de los partidos donde aún se juegan la candidatura, por así decirlo, es el de Primero la Gente. Esta agrupación ha presentado formalmente tres planchas presidenciales. Una encabezada por Marisol Pérez Tello, otra por Miguel del Castillo y la tercera por Carlos Oré Gamboa.

Si bien los representantes votarán para escoger entre estas tres opciones, las coordinaciones internas, previas a la elección de delegados, inclinan la balanza en favor de la exministra de Justicia. En su fórmula presidencial lo acompañan Raúl Molina y Manuel Ato.

Un panorama similar se augura en el Partido Morado. La agrupación lleva como precandidatos a la presidencia a Mesías Guevara, Richard Arce y Manuel Quiroz Díaz. Tras los resultados del 30 de noviembre, la plancha liderada por el exgobernador de Cajamarca sería la elegida para intentar pasar a una segunda vuelta el 12 de abril.

En el PRIN son dos listas las que compiten en los cargos de presidencia: Liliana Humala y Walter Chirinos. Por su parte, el partido Salvemos al Perú lleva un mayor número de planchas, donde figuran algunos nombres ya conocidos en política. Son en total cinco precandidatos presidenciales: Antonio Ortiz, Mariano Gonzalez, Ricardo Velásquez, David Mamani y Ramiro Málaga.

Denuncian cambios a último minuto en Acción Popular

En los últimos días una fuerte controversia colisionó en las internas del partido de la lampa. El excongresista Ricardo Burga, acompañado de otros militantes, denunció una presunta alteración en la lista de delegados para beneficiar a Alfredo Barnechea, precandidato por Acción Popular.

Según su denuncia pública, al menos 26 delegados de diversas regiones habrían sido reemplazados por nombres no votados en las internas. Indicó que estos ajustes se realizaron desde el Comité Electoral Nacional, pese a que el mandato de dicho órgano ya habría vencido.

Aseguró que con esto buscan imponer una decisión distinta a la resultante de la votación y responsabiliza directamente a la presidenta del comité electoral, Cinthia Pajuelo.

Las planchas presidenciales que compiten en Acción Popular son las lideradas por: Julio Chávez Chiong, Victor Andrés García Belaunde, Edwin Martínez, Martín Torres, Erwin Pinedo y Alfredo Barnechea. En un video que circuló desde el 1 de diciembre, Barnechea, frente a sus correligionarios y evidentemente molesto, señalaba que él había “recuperado el partido” y que se encontraba “avergonzado” de Acción Popular. Su incomodidad, según fuentes internas del partido, se debió a que, tras la elección de delegados, a quien elegirían como candidato presidencial sería Chávez Chiong.

Formulas que solo esperan ser ratificadas

Ese es el panorama con que se llega a las internas de este 7 de diciembre. Los otros 32 partidos definirán sus candidaturas entre las listas únicas que han presentado, tal es el caso de ejemplos como: Fuerza Popular con Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso con César Acuña, Frente de la Esperanza con Fernando Olivera, País para Todos con Carlos Álvarez, entre otros.