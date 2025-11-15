El periodista Gustavo Gorriti estuvo en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion' transmitido por La República y lanzó duras críticas contra el actual manejo de la Fiscalía de la Nación, con Tomás Gálvez a la cabeza, y el rol que, según él, ha jugado una alianza de fuerzas corruptas enquistadas en el poder político. Gorriti afirmó que esta nueva ofensiva no es casual, sino parte de una estrategia sostenida para capturar instituciones clave que puedan garantizar la impunidad para sus aliados.

"El problema es que toda esta contraofensiva mafiosa, dirigida por esta coalición corrupta que ha tenido el control del Congreso pese a su absoluta impopularidad, pese a ser rechazada y repugnada por la mayor parte de la población nacional, ha logrado implementar un conjunto de medidas que han llevado eventualmente a que controlen ahora, como están controlando, la Fiscalía de la Nación", sostuvo.

Asimismo, en medio de la incertidumbre por la situación de Delia Espinoza y el limbo institucional que atraviesa el Ministerio Público, Gorriti recordó que la captura de esta entidad por parte de fuerzas corruptas no es nueva en la historia reciente del país.

"Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación (...) No es la primera vez en la historia que eso sucede: fuerzas corruptas ya tomaron la Fiscalía de la Nación antes. Sucedió con Blanca Nélida Colán; antes de eso, cuando estuvieron Hugo Denegri y Cornejo, entre otros fiscales, quizás no igual de corruptos, pero al menos cómplices por no hacer nada en la lucha contra la corrupción y permitir la impunidad de muchos", agregó.