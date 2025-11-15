HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Política

Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

En 'Sin guion', el periodista resaltó que sectores interesados en desaparecer la lucha anticorrupción en el país han tomado el Ministerio Público.

Gustavo Gorriti critica a Tomás Gálvez. Foto: composición LR
Gustavo Gorriti critica a Tomás Gálvez. Foto: composición LR

El periodista Gustavo Gorriti estuvo en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion' transmitido por La República y lanzó duras críticas contra el actual manejo de la Fiscalía de la Nación, con Tomás Gálvez a la cabeza, y el rol que, según él, ha jugado una alianza de fuerzas corruptas enquistadas en el poder político. Gorriti afirmó que esta nueva ofensiva no es casual, sino parte de una estrategia sostenida para capturar instituciones clave que puedan garantizar la impunidad para sus aliados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El problema es que toda esta contraofensiva mafiosa, dirigida por esta coalición corrupta que ha tenido el control del Congreso pese a su absoluta impopularidad, pese a ser rechazada y repugnada por la mayor parte de la población nacional, ha logrado implementar un conjunto de medidas que han llevado eventualmente a que controlen ahora, como están controlando, la Fiscalía de la Nación", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La cifra del dolor y el miedo: Lima y Callao suman 41 homicidios en estado de emergencia

lr.pe

Asimismo, en medio de la incertidumbre por la situación de Delia Espinoza y el limbo institucional que atraviesa el Ministerio Público, Gorriti recordó que la captura de esta entidad por parte de fuerzas corruptas no es nueva en la historia reciente del país.

"Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación (...) No es la primera vez en la historia que eso sucede: fuerzas corruptas ya tomaron la Fiscalía de la Nación antes. Sucedió con Blanca Nélida Colán; antes de eso, cuando estuvieron Hugo Denegri y Cornejo, entre otros fiscales, quizás no igual de corruptos, pero al menos cómplices por no hacer nada en la lucha contra la corrupción y permitir la impunidad de muchos", agregó.

PUEDES VER: Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

lr.pe
Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

LEER MÁS
Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

LEER MÁS
Antauro Humala a Rosa María Palacios: "Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra"

Antauro Humala a Rosa María Palacios: "Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra"

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

LEER MÁS
“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

LEER MÁS
Congreso busca modificar Ley Orgánica del Poder Judicial: propone aumentar de 20 a 59 los jueces supremos

Congreso busca modificar Ley Orgánica del Poder Judicial: propone aumentar de 20 a 59 los jueces supremos

LEER MÁS
Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025