Tomás Gálvez pide levantamiento del secreto de comunicaciones de Juan José Santiváñez por caso Waykis en la Sombra

A pesar de sus investigaciones, Juan José Santiváñez postula al Senado con el partido Alianza Para el Progreso. Foto: composición LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha solicitado formalmente el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su presunta implicación en actos de corrupción ligados al caso 'Los Waykis en la Sombra'.

La solicitud, presentada ante el Poder Judicial y revelada por Infobae, busca acceder a los registros de llamadas, mensajes y demás comunicaciones de Santiváñez. El requerimiento también alcanza a Ricardo Kanashiro Romero; exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter; Carlos Alvizuri Marín, abogado que laboró en el estudio de Santiváñez; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter.

Juan José Santiváñez habría protegido a Nicanor Boluarte

El requerimiento de Gálvez se centra en un hecho específico: la presunta contratación de un abogado cercano al exministro para que asumiera la defensa de Jorge Luis Ortiz Marreros.

Según la hipótesis fiscal, esta maniobra habría tenido como objetivo principal evitar que Ortiz Marreros se acogiera a la figura de colaborador eficaz dentro de la investigación de 'Los Waykis en la Sombra', y declare en contra de Nicanor Boluarte. La intervención de Santiváñez, por lo tanto, se habría realizado para obstruir la justicia y proteger a otros involucrados.

El juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha acogido el pedido y ha programado una audiencia reservada para evaluar la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La cita judicial está fijada para el próximo lunes 1 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Antecedentes judiciales de Santiváñez

Cabe recordar que Juan José Santiváñez ya cuenta con un impedimento de salida del país dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que consideró la existencia de un riesgo de fuga.

A pesar de esta medida cautelar, el exministro ha logrado obtener autorizaciones para viajes temporales al extranjero en ocasiones anteriores, como cuando el juez Edhin Campos le permitió viajar a Suiza en septiembre, mientras aún ocupaba el cargo de ministro de Justicia.