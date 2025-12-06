HOYSuscripcion LR Focus

Política

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

En sus 3 años de gestión, Rafael López Aliaga dedicó más de 40 ceremonias para distinguir a personalidades, entre ellas a quienes están envueltas en denuncias e investigaciones, como Juan Luis Cipriani, Erasmo Wong y Patricia Benavides. También destacan afines a su ideología, como Agustín Laje, José Antonio Kast y miembros de Vox. Se suman afiliados a su partido, como Luis Rubio, Javier Cipriani y Julio César Uribe.

Las 110 condecoraciones de López Aliaga como alcalde.
Las 110 condecoraciones de López Aliaga como alcalde.

El pasado 13 de octubre, el ahora candidato presidencial, Rafael López Aliaga, renunció a la alcaldía de Lima y, además de un tren inoperativo, varias obras inconclusas y un municipio endeudado por 20 años, el líder de Renovación Popular dejó una práctica que describe su estilo. En sus tres años de gobierno edil, otorgó al menos 110 condecoraciones, de las cuales casi la cuarta parte fue entregada a polémicos personajes, a militantes de su partido e, incluso, a servidores de la comuna metropolitana.

De acuerdo con registros oficiales, en el 2023 se realizaron 16 ceremonias con 42 condecorados, en el 2024 se programaron 10 presentaciones con 25 distinguidos y hasta el 13 de octubre del 2025 se desarrollaron 15 actividades con 43 galardonados entre aplausos y palabras de elogio por parte del entonces alcalde. La mayoría de ellos recibió la Medalla de Lima y unos pocos la Medalla de Orden al Mérito Municipal en el grado de Gran Cruz.

Pero, ¿eran necesarias? “En su mandato, López Aliaga batió récord con estas condecoraciones, muchas de ellas a personajes cuestionados. Eso dice mucho de cómo ejerció el poder”, responde la regidora metropolitana Ivonne Tapia, quien lamenta que la entrega de la Medalla de Lima, máximo reconocimiento otorgado por el municipio, se haya tergiversado en esta gestión que ha quedado en manos de Renzo Reggiardo.

La Municipalidad de Lima, en reiteradas ocasiones desde el 2023, ha precisado que se rendía homenaje a personalidades e instituciones, cuyos trabajos han generado un impacto positivo en los ámbitos de la cultura, la seguridad ciudadana, la salud, la educación, la gestión pública y el desarrollo social. Ese requisito se cumplió, por ejemplo, con el nobel Mario Vargas Llosa y el niño Benjamín Hinostroza, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil, por citar a algunos de los 85 personajes que destacaron por su labor.

Sin embargo, La República detectó otros 25 condecorados que llaman la atención por ser personajes investigados, denunciados, cuestionados; así como por tener una afinidad ideológica con López Aliaga o por ser afiliados a su partido Renovación Popular o por laborar como servidores en el municipio de Lima.

Los investigados y acusados

Con pocos días en la alcaldía, el 18 de enero del 2023, Rafael López Aliaga entregó la Medalla de Lima “por su trayectoria empresarial” al dueño del canal Willax, Erasmo Wong, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Dos meses después, el 8 de marzo, hizo lo mismo con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien recibió la distinción pese a que quien le entregaba está acusado por presunto lavado de activos. La magistrada fue destituida en mayo del 2024 por haber interferido en la investigación seguida a su hermana Enma. Este año volvió a la institución como fiscal suprema.

El 7 de enero del 2025, el líder de Renovación Popular otorgó la Medalla de Orden al Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz al cardenal Juan Luis Cipriani. Esa actividad generó que, ese mismo mes, se revelara que en el 2019 el religioso del Opus Dei había sido sancionado, de forma reservada, por la iglesia católica tras ser denunciado de violación. Pese a ello, López Aliaga lo respaldó y defendió su condecoración.

Este es el caso más grave de las condecoraciones, afirma el politólogo José Alejandro Godoy, quien explica que, lamentablemente, ninguna tendencia política se salva de este tipo de galardones a figuras cercanas a la ideología de las autoridades. “Sucedió con Susana Villarán y Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá, lo cual puede ser criticado. Ahora, considero que, así como pasó con Petro, se le debería retirar de todas maneras esa distinción al monseñor Cipriani  por tener acusaciones muy serias”, sostiene.

En la lista figura además el empresario Javier Musiris, quien el 18 de enero del 2023 recibió la Medalla de Lima, pese a que contaba con una denuncia por presunta estafa relacionada a un proyecto inmobiliario, según un informe de Hildrebrandt en sus trece.

Afines a su ideología

En este grupo de condecorados con la Medalla de Lima figuran personajes de extrema derecha, como el escritor argentino Agustín Laje, quien respaldó la campaña presidencial de López Aliaga del 2021. López Aliaga lo distinguió en el 2023 en la Municipalidad de Lima y Renovación Popular también lo hizo un año antes en el Congreso.

Entre el 2023 y 2024, López Aliaga también galardonó al ultraderechista Eduardo Verástegui, quien es productor mexicano; al candidato presidencial chileno José Antonio Kast, calificado de pinochetista; a los políticos españoles Hermann Tertsch y Rocío Monasterio, vinculados al partido Vox; así como al filósofo conservador Alvino-Mario Fantini y al abogado español Rodrigo Ballester, quien es presentado como “un académico activo en la batalla cultural oponiéndose a la cultura woke”.

Entre los polémicos personajes distinguidos destacan el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien hace poco le revocaron su sentencia de 12 años por los delitos de manipulación de testigos y fraude; así como el exmandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, en cuyo gobierno hubo fallecidos tras el paro nacional del 2022.

A ellos se suman el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, del Gobierno de Nayib Bukele; la excongresista Luisa María Cuculiza, quien aparece en dos vladivideos; la política española Isabel Díaz, defensora de Francisco Pizarro y de la hispanidad; el exministro aprista José Antonio Chang, quien afrontó un proceso de vacancia como rector de la USMP;  y el streamer Speed.

Militantes de partido y servidores

Llama la atención también las condecoraciones que realizó López Aliaga a cuatro militantes de Renovación Popular (RP) en un claro conflicto de interés, explica el politólogo José Alejandro Godoy. Y es que entre el 2024 y 2025 otorgó la Medalla de Lima a Julia Colcas Vargas, quien también es integrante del consejo directivo de Serpar, y a Luis Rubio, presidente del directorio de los Hospitales de la Solidaridad. Lo mismo hizo con Javier Cipriani, que es accionista de EmiLima y que postulará a la cámara de diputados; y con Julio César Uribe, exmundialista que tuvo 11 contratos por S/249.000 con la MML, según Ojo Público.

La lista de polémicas condecoraciones se cierra con tres servidores de la comuna (Dalila Flores, Sandy Fiestas y Jaime Hidalgo) que recibieron la Medalla de Lima por el 489° aniversario de la fundación de la ciudad, el 18 de enero del 2024.

Pero, ¿cuánto se gastó en estas 110 distinciones? De acuerdo con órdenes de servicio de la Municipalidad de Lima, las medallas costaron entre S/400 y S/500, dependiendo el año, por lo que se estaría hablando de un monto cercano a los S/50.000, sin contar las bandas municipales en grado de gran cruz, los recordatorios y las diplomas.

“Por eso debe haber un comité que evalúe estas condecoraciones, No se pueden hacer prácticas antiéticas de galardonar a sus militantes”, advierte la regidora Tapia. "El concejo municipal no debe renunciar a su labor fiscalizador para evitar estas situaciones", agregó Godoy.

Este diario pidió una entrevista a la Municipalidad de Lima para que un vocero pueda explicar la política de condecoraciones y distinciones; sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Lista de polémicos condecorados

  • Afines a su ideología
  • Agustín Laje (extrema derecha)
  • Eduardo Verástegui (extrema derecha)
  • José Antonio Kast (extrema derecha)
  • Hermann Tertsch (extrema derecha-Vox)
  • Rocío Monasterio (extrema derecha-Vox)
  • Alvino-M. Fantini (filósofo conservador)
  • Rodrigo Ballester (abogado conservador)
  • Investigados y acusados
  • Juan Luis Cipriani
  • Erasmo Wong
  • Patricia Benavides
  • Javier Musiris
  • Cuestionados
  • Guillermo Lasso (expresidente ecuatoriano)
  • Álvaro Uribe (expresidente colombiano)
  • Félix Ulloa (vicepresidente de Bukele)
  • María Luisa Cuculiza (excongresista fujimorista)
  • Isabel Díaz (hispanista)
  • José Antonio Chang (exministro aprista)
  • Speed (streamer)
  • Militantes de su partido
  • Javier Cipriani
  • Luis Rubio
  • Julia Colcas
  • Julio César Uribe
  • Servidores de la MML
  • Jaime Hidalgo
  • Dalila Flores
  • Sandy Fiestas


