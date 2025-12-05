Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza pedido de prisión preventiva
El Poder Judicial rechazó la prisión preventiva para Óscar Acuña, procesado por presunto cohecho en el caso Frigoinca.
El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Óscar Acuña, procesado por presunto cohecho vinculado al caso Frigoinca, y determinó que afronte la investigación en libertad. La decisión fue adoptada luego de verificar que la pena probable no supera el umbral legal que permitiría aplicar una medida coercitiva de esta naturaleza.
La decisión se sustenta en la modificatoria del Código Procesal Penal emitida por el Ejecutivo. Esta disposición obliga a que, para dictar prisión preventiva, la pena proyectada sea mayor a cinco años. En el caso de Óscar Acuña, la imputación por presunto cohecho simple no supera ese límite. Por ello, el requerimiento fiscal fue considerado improcedente.
Pese a que la Fiscalía alegó riesgo de fuga y elementos que vincularían a Acuña con un pago de S/77.000 realizado por un empresario asociado a Frigoinca, el tribunal concluyó que no se cumplían los tres presupuestos legales de manera conjunta. Sin ese cumplimiento integral, la medida coercitiva no puede aplicarse.
Con esto, la investigación continuará en curso mientras Óscar Acuña permanece en libertad. Sin embargo, el Poder Judicial precisó que la situación procesal puede variar si surgen nuevos elementos o si la Fiscalía amplía cargos. El caso sigue bajo seguimiento público debido a la cercanía del imputado con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, y por los cuestionamientos alrededor del programa Qali Warma.