"Venganza política (…) se eliminó a una mujer valiente": así reaccionó un sector del Congreso tras inhabilitación de Delia Espinoza

El Congreso de la República inhabilitó a la fiscal Delia Espinoza por diez años, decisión que generó controversia entre diversos legisladores.
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue inhabilitada por un periodo de 10 de años de la función pública por el Congreso de la República este miércoles 3 de diciembre. Sin embargo, a raíz de la decisión tomada por el Parlamento, diversos legisladores se mostraron en contra de la medida tomada contra la fiscal suprema.
La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático) cuestionó la medida del Congreso y dijo que "siempre se trató de eliminar a una mujer valiente".“Presionaron hasta lograr la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza. Siempre se trató de eliminar a una mujer valiente y capaz para ponerse del lado de quien plagió su tesis y así seguir controlando la justicia.”, apuntó.
Por su parte, la legisladora no agrupada Flor Pablo tampoco fue ajena a la inhabilitación de Espinoza y señaló que se trató de una venganza política."¡Basta de usar el Congreso para venganzas políticas! Se trata de una venganza política porque, en cumplimiento de sus funciones, se atrevió a investigar a más de 15 congresistas y a poderosas redes de corrupción. (...) En medio de una crisis de inseguridad y violencia, necesitamos una Fiscalía fuerte e independiente", sostuvo.
En esa misma línea, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) señaló que es una decisión sin debido proceso y contraria al Estado de derecho."Por eso voté en contra y exigí que se archive este atropello. Siempre del lado de la legalidad, la justicia y la defensa de las instituciones", expuso.
Mientras tanto, Sigrid Bazán (Bloque Democrático) mencionó que la mayoría congresal vuelve a demostrar su objetivo de romper el equilibrio de poderes y tomar las instituciones que le son incómodas."La inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza es un despropósito jurídico, fundamentado únicamente en la venganza política", argumentó.