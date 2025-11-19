Óscar Acuña, hermano de César Acuña, está no habido tras operativo fiscal por el caso Qali Warma

La Fiscalía no encontró al hermano de César Acuña en su domicilio en el marco de investigaciones por le caso Qali Warma. Foto: composición LR

La Fiscalía no encontró al hermano de César Acuña en su domicilio en el marco de investigaciones por le caso Qali Warma. Foto: composición LR

El paradero de Óscar Acuña es desconocido desde que la Fiscalía allanó su vivienda en el marco del caso Qali Warma. El hermano de César Acuña es investigado por presunto tráfico de influencias y vínculos con una supuesta red criminal que habría favorecido a proveedores del programa. Las autoridades informaron que no se encontraba en su vivienda en Trujillo al momento de la intervención.

El operativo, dirigido por el fiscal Reynaldo Abia, se desarrolló de manera simultánea en tres regiones. Agentes incautaron documentos, equipos y celulares relacionados con la presunta manipulación de procesos en Qali Warma. Uno de los objetivos era localizar a Óscar Acuña, quien figura en la investigación por depósitos bancarios realizados por representantes de Frigoinca.

La tesis fiscal se sostiene en testimonios de un colaborador eficaz que afirma que Óscar Acuña recibió S/77.000 de Frigoinca entre septiembre y diciembre de 2023. Estos pagos se habrían dado para influir en decisiones de funcionarios regionales y favorecer a la empresa en licitaciones y controles sanitarios.

También se incluye a otros implicados, como el exgerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, acusado de facilitar informes favorables a Frigoinca. Las diligencias buscan determinar el rol de cada investigado y la posible existencia de una estructura que habría operado en distintas entidades públicas bajo la protección de actores políticos y administrativos.