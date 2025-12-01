Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca
El Ministerio Público solicitó dicha medida por un plazo de 18 meses. Óscar Acuña es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano del exgobernador regional de la Libertad, César Acuña. Este pedido se formula en el marco de las investigaciones del caso Frigoinca por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Noticia en desarrollo...