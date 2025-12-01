HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca

El Ministerio Público solicitó dicha medida por un plazo de 18 meses. Óscar Acuña es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Óscar Acuña es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Foto: Composición/LR
La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano del exgobernador regional de la Libertad, César Acuña. Este pedido se formula en el marco de las investigaciones del caso Frigoinca por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo...

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

39 partidos participaron de las elecciones internas: APRA y Renovación Popular se midieron en las primarias

APRA en suspenso: Enrique Valderrama tiene una ventaja de solo 120 votos sobre Javier Velásquez Quesquén en elecciones internas

Federico Danton, último hijo de Alan García, reaparece en medio de las elecciones internas del APRA

Atrapados entre los relaves de La Joya Mining y las sombras del envío de oro

Trabajadores 'fantasmas' en el Congreso operan en local de Fuerza Popular en pleno horario laboral

