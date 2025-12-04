HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Política

La República se suma al Pacto de Observación Electoral de Transparencia para las elecciones del 2026

Más de 60 organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil, incluido el Grupo La República, firmaron un acuerdo con la Asociación Civil Transparencia para garantizar elecciones limpias de cara al 2026, combatiendo la desinformación en un contexto de crisis política, inseguridad ciudadana y violencia.


El pacto busca activar una red de vigilancia ciudadana sin precedentes. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.
El pacto busca activar una red de vigilancia ciudadana sin precedentes. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.

En un escenario político marcado por la incertidumbre y las amenazas de violencia, la sociedad civil ha decidido cerrar filas en torno a acuerdos básicos para impulsar elecciones generales libres y transparentes en abril de 2026, donde la ciudadanía elegirá a presidente/a de la República, senadores y diputados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Asociación Civil Transparencia logró convocar a más de 60 organizaciones —entre gremios empresariales, universidades, colectivos sociales y medios de comunicación— para firmar el Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, una iniciativa que busca movilizar a miles de ciudadanos para vigilar la legitimidad de los próximos comicios.

TE RECOMENDAMOS

EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Candidato de Progresemos niega que haya leyes procrimen: “¿Cuáles son?... No digamos cosas que no son”

lr.pe

El Grupo La República, representado por su editor de opinión editorial Alejandro Céspedes García, se sumó a este esfuerzo, formalizando su compromiso en una ceremonia realizada este 4 de diciembre, que contó con la presencia de testigos internacionales, como el embajador de Canadá y representantes de Naciones Unidas. El objetivo es claro: documentar incidencias, promover la ética en la campaña y asegurar que el voto popular sea respetado.

La meta de Transparencia es reclutar entre 5.000 y 6.000 observadores voluntarios en todas las regiones del país. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.<br><br>

La meta de Transparencia es reclutar entre 5.000 y 6.000 observadores voluntarios en todas las regiones del país. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.

"Posibilidades lamentables de violencia"

En entrevista con La República, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, no ocultó la gravedad del momento. "Nos enfrentamos a una elección muy compleja en 2026, con lamentables posibilidades de violencia y de que algunos partidos no acepten los resultados finales", advirtió.

La alerta no es retórica. Henzler recordó los recientes ataques contra candidatos tanto en el norte del país, con el caso del asesinato del precandidato a diputado por la izquierda, Percy Ipanaqué, así como el atentado contra un aspirante presidencial como pruebas de que la violencia política ya está presente. "Tenemos que ir en contra de cualquier acto de violencia contra quien sea, independientemente de los colores partidarios", señaló.

El pacto busca activar una red de vigilancia ciudadana sin precedentes. La meta de Transparencia es reclutar entre 5.000 y 6.000 observadores voluntarios en todas las regiones del país, cubriendo al menos un tercio de las provincias con un muestreo urbano y rural.

Puedes ver: "Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

lr.pe

Contra la desinformación y el fraude

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la lucha contra la desinformación. Henzler subrayó la importancia de que los medios y las organizaciones se comprometan a utilizar "información con evidencia y no basarse en narrativas" que puedan confundir a la ciudadanía o deslegitimar el proceso.

Ceremonia contó con la presencia del embajador de Canadá y representantes de Naciones Unidas. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.<br><br>

Ceremonia contó con la presencia del embajador de Canadá y representantes de Naciones Unidas. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.

"Transparencia es absolutamente ciego en relación a los colores partidarios. Levantamos alertas cuando hubo clarinadas de fraude y también dijimos que no hubo fraude cuando no había evidencia de ello", enfatizó Henzler, marcando la línea de independencia que regirá la observación.

A partir del 15 de febrero de 2025, fecha de inicio formal de la campaña, la plataforma emitirá informes periódicos para alertar sobre irregularidades y garantizar que la contienda sea "limpia, legítima y pacífica".

Entre los firmantes del pacto figuran instituciones diversas como la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH, el Consejo Interreligioso del Perú, así como gremios universitarios del sector pública y privado y ONGs como ProÉtica y Manuela Ramos. Esta pluralidad busca enviar un mensaje de unidad frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad popular.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

LEER MÁS
Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

LEER MÁS
Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos”

Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

LEER MÁS
Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

LEER MÁS
Delia Espinoza presentará acción de amparo tras ser inhabilitada por el Congreso

Delia Espinoza presentará acción de amparo tras ser inhabilitada por el Congreso

LEER MÁS
Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

LEER MÁS
Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025