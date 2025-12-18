HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

El gobernador es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado, vinculados al caso denominado Los Socios del Callao.

Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal
Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

El gobernador del Callao, Ciro Castillo, se pronunció por primera vez desde la clandestinidad y aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra Los Socios del Callao por la cual el Poder Judicial ordenó 15 días de prisión preventivas.

Aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra, hecho que "lo priva" de conocer el contenido de la acusación. "(Este hecho) coacta, corta, está en contra de mi libertad. Atenta contra mi reputación e imagen y causa desorden en la administración pública de mi gestión", dijo.

También se dedicó a descalificar la investigación realizada por la Fiscalía del Callao. "El fiscal de la Tercera Sala de Corrupción del Callao envía en consulta el expediente a Lima y ahí llega a la Sala de Crimen Organizado y retorna el expediente porque consideran que no tiene fundamentos de ese delito y cuando llega al Callao se ordena mi detención y acusa de crimen organizado".

¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?

La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.

