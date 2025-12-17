Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años
El informe aprobado por el grupo parlamentario corresponde a una acusación constitucional distinta a la evaluada en noviembre pasado. La inhabilitación propuesta no es acumulativa con la sanción anterior. El documento será elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles un nuevo informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza, como parte de un proceso de acusación constitucional independiente al ya resuelto el pasado 3 de diciembre. La decisión fue aprobada con 16 a favor y 4 en contra. El informe deberá ser remitido al Pleno del Congreso, instancia que tendrá la última palabra sobre la recomendación de inhabilitación política.
