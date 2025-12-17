HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
EN VIVO

¿Vizcarra podrá salir de prisión? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

El informe aprobado por el grupo parlamentario corresponde a una acusación constitucional distinta a la evaluada en noviembre pasado. La inhabilitación propuesta no es acumulativa con la sanción anterior. El documento será elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación.

Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda por segunda vez la inhabilitación de Delia Espinoza.. Foto: composición LR
Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda por segunda vez la inhabilitación de Delia Espinoza.. Foto: composición LR

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles un nuevo informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza, como parte de un proceso de acusación constitucional independiente al ya resuelto el pasado 3 de diciembre. La decisión fue aprobada con 16 a favor y 4 en contra. El informe deberá ser remitido al Pleno del Congreso, instancia que tendrá la última palabra sobre la recomendación de inhabilitación política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

LEER MÁS
Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

LEER MÁS
Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

LEER MÁS
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

LEER MÁS
Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María

Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María

LEER MÁS
José Domingo Pérez exige a Phillip Butters rectificarse tras archivarse su investigación: “El Perú rechaza la mentira”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters rectificarse tras archivarse su investigación: “El Perú rechaza la mentira”

LEER MÁS
José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025