HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     
Política

Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

La víctima fue abogado del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Este es el tercer crimen en menos de 24 horas dentro del mismo distrito.

Percy Ipanaqué Navarro fue ultimado de varios disparos la tarde de este viernes 28 de noviembre en Piura | Composición: LR.
Percy Ipanaqué Navarro fue ultimado de varios disparos la tarde de este viernes 28 de noviembre en Piura | Composición: LR.

Sicariato continúa. El conocido abogado y candidato a la cámara de diputados por el partido Juntos por el Perú (JPP), Percy Ipanaqué Navarro, fue ultimado de varios disparos la tarde de este viernes 28 de noviembre en Piura. Sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego a quemarropa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Minutos antes de las 3:00 p.m., el abogado penalista conducía su auto de placa P1H-114 con dirección al cementerio Mapfre, en la carretera al caserío Miraflores. De pronto, según narran los testigos, sujetos encapuchados a bordo de dos motocicletas lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa, causando su muerte en el acto.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PNP presume un ajuste de cuentas

Hasta el lugar llegó personal de Criminalística junto a representantes del Ministerio Público. Tras las diligencias de ley revelaron que se encontraron seis casquillos de bala; además, señalaron como primera hipótesis un posible ajuste de cuentas. Al respecto, indicaron que Ipanaqué Navarro habría otorgado servicios legales a un sujeto de alias 'Doble T'.

Familia critica el trabajo policial

Minutos después, llegaron los deudos. César Quevedo, tío político del abogado, expresó su indignación ante el posible móvil considerado por la PNP. "¿Dónde queda la investigación y las carpetas que se abren cada que alguien es victimado? no podemos permitir que se diga con total ligereza que se trata de un ajuste de cuentas", manifestó.

Quevedo considera que el crimen estaría ligado a una serie de ataques perpetrados contra los líderes sociales. "Él (Percy) iba a ser la voz de los piuranos que sí creemos en un cambio", lamentó.

PUEDES VER: La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

lr.pe

Crimen causa gran pesar

El hecho fue rápidamente viralizado en las redes sociales. Decenas de usuarios han expresado su pesar ante la pérdida y comentaron la participación legal de Ipanaqué en diversos casos mediáticos. Además, recordaron su desenvolvimiento como abogado del ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.

Otros dos crímenes en Piura

Con el asesinato de Ipanaqué se registran 3 crímenes en menos de 24 horas, ocurridos en el distrito de Castilla, en Piura. Cerca de las 11:30 p.m. del último jueves, un expolicía fue acribillado mientras trabajaba como taxista en el A.H. Cossío del Pomar.

De acuerdo a la Policía, la víctima, identificada como Luis Roberto Roque Zapata (38) habría sido atacado por un ajuste de cuentas. Años atrás, Roque fue involucrado en la muerte de un hombre en Piura. Además, contaba con antecedentes policiales por tenencia ilegal de armas y delitos contra el patrimonio.

Mientras los peritos realizaban las diligencia de ley, un segundo crimen se perpetró en el A.H. Ciudad del Niño. El joven universitario Habner Joel Silva Jaramillo fue baleado mientras conversaba con sus amigos en la vía pública.

Aunque los vecinos lo trasladaron rápidamente al hospital Santa Rosa, dejó de existir horas después, debido a la gravedad de sus heridas. "¡Justicia! era un muchacho que estudiaba para salir adelante y le arrebataron la vida", comentaron entre lágrimas sus familiares.

PUEDES VER: Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

lr.pe

Alarma en Piura

Estos hechos sangrientos han encendido las alarmas de la población, quienes criticaron en la zona la falta de apoyo policial. "Estamos cansados de tantas muertes", "Piura es la ciudad del eterno sicariato", "La delincuencia nos desbordó", voceaban una y otra vez.

Notas relacionadas
"Nos iremos al paro en todas las obras si no llegamos a un acuerdo": obreros de construcción civil marchan en Piura pidiendo mejoras laborales y seguridad

"Nos iremos al paro en todas las obras si no llegamos a un acuerdo": obreros de construcción civil marchan en Piura pidiendo mejoras laborales y seguridad

LEER MÁS
Condenan a seis extranjeros por transportar más de dos toneladas y media de droga en el mar de Paita, Piura

Condenan a seis extranjeros por transportar más de dos toneladas y media de droga en el mar de Paita, Piura

LEER MÁS
ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

LEER MÁS
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile para reforzar el control migratorio

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile para reforzar el control migratorio

LEER MÁS
Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

LEER MÁS
Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

LEER MÁS
La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025