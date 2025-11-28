Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

Percy Ipanaqué Navarro fue ultimado de varios disparos la tarde de este viernes 28 de noviembre en Piura | Composición: LR.

Sicariato continúa. El conocido abogado y candidato a la cámara de diputados por el partido Juntos por el Perú (JPP), Percy Ipanaqué Navarro, fue ultimado de varios disparos la tarde de este viernes 28 de noviembre en Piura. Sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego a quemarropa.

Minutos antes de las 3:00 p.m., el abogado penalista conducía su auto de placa P1H-114 con dirección al cementerio Mapfre, en la carretera al caserío Miraflores. De pronto, según narran los testigos, sujetos encapuchados a bordo de dos motocicletas lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa, causando su muerte en el acto.

PNP presume un ajuste de cuentas

Hasta el lugar llegó personal de Criminalística junto a representantes del Ministerio Público. Tras las diligencias de ley revelaron que se encontraron seis casquillos de bala; además, señalaron como primera hipótesis un posible ajuste de cuentas. Al respecto, indicaron que Ipanaqué Navarro habría otorgado servicios legales a un sujeto de alias 'Doble T'.

Familia critica el trabajo policial

Minutos después, llegaron los deudos. César Quevedo, tío político del abogado, expresó su indignación ante el posible móvil considerado por la PNP. "¿Dónde queda la investigación y las carpetas que se abren cada que alguien es victimado? no podemos permitir que se diga con total ligereza que se trata de un ajuste de cuentas", manifestó.

Quevedo considera que el crimen estaría ligado a una serie de ataques perpetrados contra los líderes sociales. "Él (Percy) iba a ser la voz de los piuranos que sí creemos en un cambio", lamentó.

Crimen causa gran pesar

El hecho fue rápidamente viralizado en las redes sociales. Decenas de usuarios han expresado su pesar ante la pérdida y comentaron la participación legal de Ipanaqué en diversos casos mediáticos. Además, recordaron su desenvolvimiento como abogado del ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.

Otros dos crímenes en Piura

Con el asesinato de Ipanaqué se registran 3 crímenes en menos de 24 horas, ocurridos en el distrito de Castilla, en Piura. Cerca de las 11:30 p.m. del último jueves, un expolicía fue acribillado mientras trabajaba como taxista en el A.H. Cossío del Pomar.

De acuerdo a la Policía, la víctima, identificada como Luis Roberto Roque Zapata (38) habría sido atacado por un ajuste de cuentas. Años atrás, Roque fue involucrado en la muerte de un hombre en Piura. Además, contaba con antecedentes policiales por tenencia ilegal de armas y delitos contra el patrimonio.

Mientras los peritos realizaban las diligencia de ley, un segundo crimen se perpetró en el A.H. Ciudad del Niño. El joven universitario Habner Joel Silva Jaramillo fue baleado mientras conversaba con sus amigos en la vía pública.

Aunque los vecinos lo trasladaron rápidamente al hospital Santa Rosa, dejó de existir horas después, debido a la gravedad de sus heridas. "¡Justicia! era un muchacho que estudiaba para salir adelante y le arrebataron la vida", comentaron entre lágrimas sus familiares.

Alarma en Piura

Estos hechos sangrientos han encendido las alarmas de la población, quienes criticaron en la zona la falta de apoyo policial. "Estamos cansados de tantas muertes", "Piura es la ciudad del eterno sicariato", "La delincuencia nos desbordó", voceaban una y otra vez.