Delia Espinoza encaró a congresistas: "Han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria"

Delia Espinoza encaró este martes al Congreso durante el debate de su posible inhabilitación, acusando a los legisladores de “pisotear el Estado de derecho” e intentar imponer “una dictadura parlamentaria”. La magistrada intervino antes de la votación y pidió que no se concrete una sanción que —según afirmó— carece de sustento jurídico y responde a intereses políticos.

En su pronunciamiento, Delia Espinoza defendió su trayectoria en la Fiscalía. Afirmó que llegó al cargo “sin deberle nada a nadie” y sin pedir respaldo de ningún partido. Remarcó que no se sometió a presiones externas ni hipotecó su independencia, y que el proceso disciplinario en su contra es una represalia de grupos parlamentarios con conflictos de interés.

Durante su participación, la fiscal denunció que los órganos del Legislativo involucrados en la acusación —la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente— actuaron de manera “nefasta” y “arbitraria”. Añadió que ese manejo vulneró el orden democrático y abrió paso a un precedente peligroso para el sistema de justicia.

La intervención de Delia Espinoza ocurrió en un Pleno parcialmente vacío. La magistrada cuestionó que varios congresistas evitaran mostrarse en la sesión, incluso con las cámaras apagadas. Según dijo, algunos buscan no ser identificados por temor al costo político en un contexto preelectoral.

¿Por qué Delia Espinoza criticó la ausencia de congresistas en el Pleno?

Durante su discurso, Delia Espinoza señaló que varios legisladores evitaron asistir presencialmente al debate o mantener sus cámaras encendidas. A su juicio, esa actitud evidencia una falta de responsabilidad frente a una decisión que afecta no solo a una magistrada, sino a la institucionalidad del país.

La inhabilitada fiscal sostuvo que los congresistas que impulsan el proceso deberían dar la cara ante el país. Remarcó que su ausencia es una falta de respeto al pueblo peruano y al rol que ejercen como representantes en un proceso de alto impacto político. También afirmó que algunos parlamentarios evitan mostrarse debido a la cercanía de nuevas elecciones.

Señaló que ciertos rostros no quieren ser identificados en una votación que ella considera injusta, pues ello podría perjudicar sus aspiraciones de reelección. Para Delia Espinoza, esta conducta refuerza la idea de que el procedimiento en su contra es político y no jurídico. Y remarcó que nunca cometió infracción alguna durante su labor en la Fiscalía.

Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza

El Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones una resolución que inhabilita a Delia Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos. Así fue validado el informe final que la acusa de presunta infracción constitucional, tras superar una reconsideración luego de que ese mismo informe había sido rechazado en primera votación.

La denuncia contra Espinoza se basa en que habría vulnerado la Ley 32130, normativa que restaura a la Policía Nacional del Perú (PNP) la atribución de conducir investigaciones preliminares. Quienes apoyaron la sanción señalan que la fiscal suprema suspendida emitió decisiones contrarias a esa ley, lo que —según ellos— constituye falta constitucional.

La aprobación de la inhabilitación pone fin al camino legislativo iniciado primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que recomendó sanción por 10 años—, y luego avalado por la Comisión Permanente del Congreso. Si bien ayer la sanción fue rechazado momentáneamente por falta de votos, hoy la reconsideración permitió revertir esa decisión, consumando la medida contra Espinoza.