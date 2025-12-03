HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Política

Delia Espinoza encaró a congresistas: "Han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria"

La inhabilitada fiscal de la Nación, cuestionó el proceso en su contra y denunció que el Congreso actúa con arbitrariedad para consumar su inhabilitación, pese a que, según dijo, nunca incurrió en infracción alguna.

Delia Espinoza presentó su defensa ante el Congreso. Foto: difusión
Delia Espinoza presentó su defensa ante el Congreso. Foto: difusión

Delia Espinoza encaró este martes al Congreso durante el debate de su posible inhabilitación, acusando a los legisladores de “pisotear el Estado de derecho” e intentar imponer “una dictadura parlamentaria”. La magistrada intervino antes de la votación y pidió que no se concrete una sanción que —según afirmó— carece de sustento jurídico y responde a intereses políticos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su pronunciamiento, Delia Espinoza defendió su trayectoria en la Fiscalía. Afirmó que llegó al cargo “sin deberle nada a nadie” y sin pedir respaldo de ningún partido. Remarcó que no se sometió a presiones externas ni hipotecó su independencia, y que el proceso disciplinario en su contra es una represalia de grupos parlamentarios con conflictos de interés.

TE RECOMENDAMOS

ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

lr.pe

Durante su participación, la fiscal denunció que los órganos del Legislativo involucrados en la acusación —la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente— actuaron de manera “nefasta” y “arbitraria”. Añadió que ese manejo vulneró el orden democrático y abrió paso a un precedente peligroso para el sistema de justicia.

La intervención de Delia Espinoza ocurrió en un Pleno parcialmente vacío. La magistrada cuestionó que varios congresistas evitaran mostrarse en la sesión, incluso con las cámaras apagadas. Según dijo, algunos buscan no ser identificados por temor al costo político en un contexto preelectoral.

PUEDES VER: Delia Espinoza denunciará a juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

lr.pe

¿Por qué Delia Espinoza criticó la ausencia de congresistas en el Pleno?

Durante su discurso, Delia Espinoza señaló que varios legisladores evitaron asistir presencialmente al debate o mantener sus cámaras encendidas. A su juicio, esa actitud evidencia una falta de responsabilidad frente a una decisión que afecta no solo a una magistrada, sino a la institucionalidad del país.

La inhabilitada fiscal sostuvo que los congresistas que impulsan el proceso deberían dar la cara ante el país. Remarcó que su ausencia es una falta de respeto al pueblo peruano y al rol que ejercen como representantes en un proceso de alto impacto político. También afirmó que algunos parlamentarios evitan mostrarse debido a la cercanía de nuevas elecciones.

Señaló que ciertos rostros no quieren ser identificados en una votación que ella considera injusta, pues ello podría perjudicar sus aspiraciones de reelección. Para Delia Espinoza, esta conducta refuerza la idea de que el procedimiento en su contra es político y no jurídico. Y remarcó que nunca cometió infracción alguna durante su labor en la Fiscalía.

PUEDES VER: Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

lr.pe

Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza

El Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones una resolución que inhabilita a Delia Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos. Así fue validado el informe final que la acusa de presunta infracción constitucional, tras superar una reconsideración luego de que ese mismo informe había sido rechazado en primera votación.

La denuncia contra Espinoza se basa en que habría vulnerado la Ley 32130, normativa que restaura a la Policía Nacional del Perú (PNP) la atribución de conducir investigaciones preliminares. Quienes apoyaron la sanción señalan que la fiscal suprema suspendida emitió decisiones contrarias a esa ley, lo que —según ellos— constituye falta constitucional.

La aprobación de la inhabilitación pone fin al camino legislativo iniciado primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que recomendó sanción por 10 años—, y luego avalado por la Comisión Permanente del Congreso. Si bien ayer la sanción fue rechazado momentáneamente por falta de votos, hoy la reconsideración permitió revertir esa decisión, consumando la medida contra Espinoza.

Notas relacionadas
Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

LEER MÁS
EN VIVO | Congreso no logra inhabilitar a Delia Espinoza de ocupar cargos públicos

EN VIVO | Congreso no logra inhabilitar a Delia Espinoza de ocupar cargos públicos

LEER MÁS
Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Persecución política: Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Persecución política: Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

LEER MÁS
Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

LEER MÁS
Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

LEER MÁS
Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

LEER MÁS
Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

LEER MÁS
RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025