Delia Espinoza no volvió al Ministerio Público como Fiscal de la Nación: video fue descontextualizado

LO FALSO:

Delia Espinoza ingresó al Ministerio Público. ¡Tiemblan los corruptos!

LO VERDADERO:

El video muestra ingreso de Delia Espinoza a la Corte de Justicia de Lima para reunirse con un letrado constitucional el 2 de diciembre de 2025.

El Congreso de la República la inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.

El 3 de diciembre de 2025, es el último día que tenía la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponer como Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, quien ahora es juzgada por un proceso de inhabilitación en el Congreso. Según el Poder Judicial, a través del juez Juan Fidel Torres Tasso, Espinoza debería haber reemplazado del cargo a Tomás Gálvez, investigado por el caso Cuellos Blancos; pero por una nueva decisión, este organismo decidió levantar el caso al Tribunal Constitucional.

En este contexto de incertidumbre política en materia jurisdiccional, se ha viralizado por las redes sociales un video donde supuestamente se observa a Delia Espinoza ingresando al Ministerio Público para retomar su cargo como Fiscal de la Nación. No obstante, esta narrativa es falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 402.000 visualizaciones, 28.000 reacciones, 3.200 comentarios y fue 6.000 veces compartido por distintos usuarios.

Delia Espinoza ingresó a la Corte Superior de Justicia de Lima

Para identificar el lugar, origen y contexto del viral, observamos algunas características de la zona y cómo está vestida la fiscal Espinoza. En parte del bulo, se aprecia que las paredes del supuesto Ministerio Público no es coherente con su infraestructura actual, por lo que sospechamos de que el organismo al que acudió la letrada es la Corte de Justicia de Lima.

Con esta pista, realizamos una búsqueda con palabras clave como "Delia + Espinoza + ingresa + a + la + Corte + de + Jusi tica + de + Lima", y encontramos varios videos de su entrada a dicho organismo. Los primeros resultados presentaron a la fiscal Espinoza sin el ramillete de rosas y con una camisa celeste, por lo que se descarta que sea del viral. En ese sentido, optamos por realizar otra búsqueda con palabras clave a través de sus declaraciones.

Tras pasar por un filtro en la interfaz de Google, encontramos que, en efecto, se trata de la visita de Delia Espinoza a la Corte de Justicia de Lima del 2 de diciembre. La fiscal declaró que su visita se debe a una reunión con el 9.º juez de del juzgado constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, para presionar la ejecución de su ingreso a la Fiscalía.

¿Qué pasó con la inhabilitación de Delia Espinoza?

Este 3 de diciembre de 2025, el Congreso de la República debatió el informe final que busca la inhabilitación de Delia Espinoza por más de 10 años. No obstante, el pacto no logró obtener los 68 votos necesarios en el primer debate para su fin, donde solo obtuvieron 63 votos a favor, 16 abstenciones y 18 en contra. Sin embargo, la Mesa Directiva accedió a una reconsideración del caso.

En esta segunda votación del informe, Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso de la República con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Con esta decisión, la magistrada es acusada de una presunta infracción constitucional contra la Ley 32130, norma que restablece la facultad de liderar investigaciones preliminares de delitos a la Policía Nacional del Perú (PNP), durante su breve mandato en 2025.

Conclusión

El video no muestra a Delia Espinoza ingresando nuevamente al Ministerio Público para retomar su cargo como Fiscal de la Nación, sino a la Corte de Justicia de Lima para una reunión con el juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso, quien ahora fue denunciado por la fiscal inhabilitada. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

