Congreso movió sus fichas para inhabilitar a Delia Espinoza: 5 acudieron a votar y otros 3 cambiaron su voto
Tres congresistas cambiaron su voto de abstención a favor. Otros cinco fueron a votar cuando en horas de la mañana no lo hicieron. El Congreso consumó su cometido contra Delia Espinoza con 71 votos en verde, mientras que 19 parlamentarios se opusieron.
- José Jerí llama "cliché" a leyes pro crimen y utiliza discurso de Boluarte: "Es una etiqueta de un sector"
- Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500
Venganza consumada. El Congreso de la República inhabilitó por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, el Parlamento logró su cometido luego de que se aprobaran las reconsideraciones de los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular) debido a que en horas de la mañana, el fujimorismo y sus aliados solo consiguieron 63 votos de los 68 necesarios.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La segunda votación obtuvo el respaldo de 71 congresistas, 8 más que la primera elección. La República revisó el detalle dichos parlamentarios y el resultado fue el siguiente: 3 cambiaron su voto a favor cuando en un primer momento lo hicieron en abstención y 5 acudieron a emitir su decisión recién en la tarde.
TE RECOMENDAMOS
ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas
Los congresistas que cambiaron su voto son los siguientes: Kira Alcarraz (no agrupada), Jhakeline Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre)
Los congresistas que acudieron a la segunda votación: Elva Julón (APP), Guido Bellido (Podemos Perú), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia Monteza (Acción Popular), Juan Mori (Acción Popular).
Primera votación a las 11:56 de la mañana. Acá solo se alcanzaron 63 votos de 68 necesarios para inhabilitar a Delia Espinoza.
Segunda votación. Se alcanzaron 71 votos para inhabilitar a Espinoza Valenzuela. El cambio de voto y los nuevos votantes cambiaron la situación.
Congreso inhabilitó a Delia Espinoza: ¿cómo votaron las bancadas?
Las bancadas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, entre otros. Ellos consiguieron 71 votos.
|Bancada
|A favor
|En contra
|Abstención
|Fuerza Popular
|15
|Alianza para el Progreso
|13
|1
|Podemos Perú
|7
|JPP
|1
|6
|1
|Perú Libre
|6
|1
|Renovación Popular
|9
|Somos Perú
|4
|1
|1
|Acción Popular
|6
|Avanza País
|5
|Bancada Socialista
|4
|Honor y Democracia
|3
|Bloque Democrático
|4
|No agrupados
|2
|3
|Total
|71
|19
|3