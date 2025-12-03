Congreso movió sus fichas para inhabilitar a Delia Espinoza: 5 acudieron a votar y otros 3 cambiaron su voto

Venganza consumada. El Congreso de la República inhabilitó por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, el Parlamento logró su cometido luego de que se aprobaran las reconsideraciones de los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular) debido a que en horas de la mañana, el fujimorismo y sus aliados solo consiguieron 63 votos de los 68 necesarios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La segunda votación obtuvo el respaldo de 71 congresistas, 8 más que la primera elección. La República revisó el detalle dichos parlamentarios y el resultado fue el siguiente: 3 cambiaron su voto a favor cuando en un primer momento lo hicieron en abstención y 5 acudieron a emitir su decisión recién en la tarde.

TE RECOMENDAMOS ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas

Los congresistas que cambiaron su voto son los siguientes: Kira Alcarraz (no agrupada), Jhakeline Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre)

Los congresistas que acudieron a la segunda votación: Elva Julón (APP), Guido Bellido (Podemos Perú), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia Monteza (Acción Popular), Juan Mori (Acción Popular).

Primera votación a las 11:56 de la mañana. Acá solo se alcanzaron 63 votos de 68 necesarios para inhabilitar a Delia Espinoza.

Segunda votación. Se alcanzaron 71 votos para inhabilitar a Espinoza Valenzuela. El cambio de voto y los nuevos votantes cambiaron la situación.

Congreso inhabilitó a Delia Espinoza: ¿cómo votaron las bancadas?

Las bancadas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, entre otros. Ellos consiguieron 71 votos.