Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Política

Congreso movió sus fichas para inhabilitar a Delia Espinoza: 5 acudieron a votar y otros 3 cambiaron su voto

Tres congresistas cambiaron su voto de abstención a favor. Otros cinco fueron a votar cuando en horas de la mañana no lo hicieron. El Congreso consumó su cometido contra Delia Espinoza con 71 votos en verde, mientras que 19 parlamentarios se opusieron.

Delia Espinoza no podrá ejercer cargos públicos por 10 años. Foto: composición LR
Delia Espinoza no podrá ejercer cargos públicos por 10 años. Foto: composición LR

Venganza consumada. El Congreso de la República inhabilitó por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, el Parlamento logró su cometido luego de que se aprobaran las reconsideraciones de los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular) debido a que en horas de la mañana, el fujimorismo y sus aliados solo consiguieron 63 votos de los 68 necesarios.

La segunda votación obtuvo el respaldo de 71 congresistas, 8 más que la primera elección. La República revisó el detalle dichos parlamentarios y el resultado fue el siguiente: 3 cambiaron su voto a favor cuando en un primer momento lo hicieron en abstención y 5 acudieron a emitir su decisión recién en la tarde.

Los congresistas que cambiaron su voto son los siguientes: Kira Alcarraz (no agrupada), Jhakeline Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre)

Los congresistas que acudieron a la segunda votación: Elva Julón (APP), Guido Bellido (Podemos Perú), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia Monteza (Acción Popular), Juan Mori (Acción Popular).

Primera votación a las 11:56 de la mañana. Acá solo se alcanzaron 63 votos de 68 necesarios para inhabilitar a Delia Espinoza.

Segunda votación. Se alcanzaron 71 votos para inhabilitar a Espinoza Valenzuela. El cambio de voto y los nuevos votantes cambiaron la situación.

Congreso inhabilitó a Delia Espinoza: ¿cómo votaron las bancadas?

Las bancadas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, entre otros. Ellos consiguieron 71 votos.

BancadaA favorEn contraAbstención
Fuerza Popular15  
Alianza para el Progreso13 1
Podemos Perú7  
JPP161
Perú Libre61 
Renovación Popular9  
Somos Perú411
Acción Popular6  
Avanza País5  
Bancada Socialista 4 
Honor y Democracia3  
Bloque Democrático 4 
No agrupados23 
Total71193
