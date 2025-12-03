Persecución política: Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada
Delia Espinoza es inhabilitada de ejercer cargos públicos por 10 años, luego de que el informe inicial fuera rechazado en primera votación.
Persecución política. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza ha sido inhabilitada de ocupar cargos públicos por 10 años, luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 71 votos el informe final que la acusa de una presunta infracción de la Constitución por el supuesto "desacato" a la ley 32130, normativa que devuelve a la Policía Nacional la facultad de conducir las investigaciones preliminares de delitos.
