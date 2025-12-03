Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

El Pleno del Congreso no alcanzó los 68 votos para inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso no alcanzó los 68 votos para inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios (68) para inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por 10 años de la función pública. Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP) y aliados solo consiguieron el respaldo de 63 parlamentarios, mientras que 16 votaron en abstención y 18 en contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El Legislativo intentó suspender de la función pública a Espinoza Valenzuela y a otros 3 fiscales supremos: Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. El motivo de esta denuncia constitucional contra los miembros del Ministerio Público es porque supuestamente se negaron a acatar la ley 32130, que le devolvía la investigación preliminar de un caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y no a la Fiscalía.

TE RECOMENDAMOS ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, a pesar de que la denuncia incluía a los cuatro fiscales supremos, solo procedió contra Espinoza Valenzuela, debido a que en la sesión de la Comisión Permanente del 25 de noviembre, solo se alcanzó los votos para aprobar el informe que planteaba inhabilitar a Espinoza. Contra los otros colegas de la suspendida fiscal de la Nación, no se lograron los votos.

Congreso no inhabilita de Delia Espinoza: así votaron las bancadas

A pesar de que no consiguieron el respaldo para lograr su cometido, las bancadas que votaron a favor de inhabilitar a Delia Espinoza fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú.

Mientras tanto, los grupos parlamentarios de izquierda, como el Bloque Democrático y la Bancada Socialista, se opusieron a la venganza contra Espinoza Valenzuela.