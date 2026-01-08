Renovación Popular y Perú Primero a la espera de la decisión del JNE sobre planchas presidenciales
Las candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra no podrán ser inscritas hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones de las tachas. Hasta el momento, el JNE no ha programado las audiencias para evaluar los recursos impugnatorios.
- Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios
- Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial
Días decisivos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará las apelaciones presentadas contra las tachas a las planchas presidenciales de Perú Primero y Renovación Popular, que postulan a Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga, respectivamente, de cara a las Elecciones 2026.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La entidad electoral revisará el caso de Perú Primero, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas que solicitaron la exclusión de Vizcarra, al advertir que consignó en su hoja de vida una sentencia suspendida por el delito de peculado dictada en 2005. Por tal motivo, exigieron que se aplique la Ley 30717, que impide la postulación de personas con estos antecedentes.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: CAL exige garantías constitucionales para preservar equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos
Mientras que, en el caso de Renovación Popular, el mismo JEE desestimó la tacha presentada. Un ciudadano alegó que el partido habría utilizado una modalidad de elección distinta a la prevista en su estatuto durante las elecciones primarias; sin embargo, el organismo electoral concluyó que los comicios internos se realizaron conforme a ley.
En ese contexto, tanto Vizcarra como el ciudadano tachante interpusieron recursos de apelación. El hermano del expresidente sentenciado, Martín Vizcarra, presentó su apelación recién este jueves 8 de enero.
En tanto, en el caso de Renovación Popular, el JEE declaró inadmisible el recurso debido a que el ciudadano tachante adjuntó un comprobante del pago de la tasa electoral por S/ 1.605, cuando correspondía abonar S/ 1.650. El denunciante tiene un día de plazo para subsanar dicho error material. Sin embargo, ya se presentaron los documentos requeridos.
Elecciones 2026: audiencias de apelación tendrán que esperar
Según el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), si se presenta una apelación contra una tacha declarada fundada o infundada por el Jurado Electoral Especial (JEE), este debe remitir el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al día siguiente de la interposición del recurso. Posteriormente, el JNE dispone de tres días calendario desde la recepción del expediente para resolver el caso y comunicar su decisión al JEE, quien debe publicarla en su portal.
Ahora bien, en el caso de Mario Vizcarra, la apelación fue presentada el jueves 8 de enero. El JEE deberá remitir el expediente al JNE el viernes 9, y este último deberá resolver en un plazo de tres días hábiles; es decir, tendrá hasta el 12 de enero como fecha máxima para emitir su decisión.
En el caso de Renovación Popular, la apelación contra la tacha declarada infundada fue presentada hoy. No obstante, pese a haberse subsanado las observaciones, el JEE debe declarar el recurso procedente. En caso de que esto suceda el viernes 9, el expediente deberá ser remitido el sábado 10 al JNE. Conforme a los plazos establecidos, el martes 13 se emitiría el veredicto final.
Es preciso resaltar que la decisión que tome el Pleno del JNE no podrá ser apelada.
Hasta el cierre de esta nota, el Pleno del JNE no ha programado en las audiencias del jueves 8 y viernes la revisión de las apelaciones.