HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Dina y Otárola se liberarían de responsabilidad de muertes en protestas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Renovación Popular y Perú Primero a la espera de la decisión del JNE sobre planchas presidenciales

Las candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra no podrán ser inscritas hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones de las tachas. Hasta el momento, el JNE no ha programado las audiencias para evaluar los recursos impugnatorios.

Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas. Foto: Composición/LR.
Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas. Foto: Composición/LR.

Días decisivos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará las apelaciones presentadas contra las tachas a las planchas presidenciales de Perú Primero y Renovación Popular, que postulan a Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga, respectivamente, de cara a las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La entidad electoral revisará el caso de Perú Primero, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas que solicitaron la exclusión de Vizcarra, al advertir que consignó en su hoja de vida una sentencia suspendida por el delito de peculado dictada en 2005. Por tal motivo, exigieron que se aplique la Ley 30717, que impide la postulación de personas con estos antecedentes.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: CAL exige garantías constitucionales para preservar equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos

lr.pe

Mientras que, en el caso de Renovación Popular, el mismo JEE desestimó la tacha presentada. Un ciudadano alegó que el partido habría utilizado una modalidad de elección distinta a la prevista en su estatuto durante las elecciones primarias; sin embargo, el organismo electoral concluyó que los comicios internos se realizaron conforme a ley.

En ese contexto, tanto Vizcarra como el ciudadano tachante interpusieron recursos de apelación. El hermano del expresidente sentenciado, Martín Vizcarra, presentó su apelación recién este jueves 8 de enero.

En tanto, en el caso de Renovación Popular, el JEE declaró inadmisible el recurso debido a que el ciudadano tachante adjuntó un comprobante del pago de la tasa electoral por S/ 1.605, cuando correspondía abonar S/ 1.650. El denunciante tiene un día de plazo para subsanar dicho error material. Sin embargo, ya se presentaron los documentos requeridos.

PUEDES VER: Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

lr.pe

Elecciones 2026: audiencias de apelación tendrán que esperar

Según el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), si se presenta una apelación contra una tacha declarada fundada o infundada por el Jurado Electoral Especial (JEE), este debe remitir el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al día siguiente de la interposición del recurso. Posteriormente, el JNE dispone de tres días calendario desde la recepción del expediente para resolver el caso y comunicar su decisión al JEE, quien debe publicarla en su portal.

Ahora bien, en el caso de Mario Vizcarra, la apelación fue presentada el jueves 8 de enero. El JEE deberá remitir el expediente al JNE el viernes 9, y este último deberá resolver en un plazo de tres días hábiles; es decir, tendrá hasta el 12 de enero como fecha máxima para emitir su decisión.

En el caso de Renovación Popular, la apelación contra la tacha declarada infundada fue presentada hoy. No obstante, pese a haberse subsanado las observaciones, el JEE debe declarar el recurso procedente. En caso de que esto suceda el viernes 9, el expediente deberá ser remitido el sábado 10 al JNE. Conforme a los plazos establecidos, el martes 13 se emitiría el veredicto final.

Es preciso resaltar que la decisión que tome el Pleno del JNE no podrá ser apelada.

Hasta el cierre de esta nota, el Pleno del JNE no ha programado en las audiencias del jueves 8 y viernes la revisión de las apelaciones.

Notas relacionadas
JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

LEER MÁS
Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

LEER MÁS
JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

LEER MÁS
RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

LEER MÁS
José Jerí llama a Edmundo González en apoyo a la transición de Venezuela y este responde: "Nuestra región requiere unión"

José Jerí llama a Edmundo González en apoyo a la transición de Venezuela y este responde: "Nuestra región requiere unión"

LEER MÁS
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025