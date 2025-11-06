HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Durante su discurso en la CADE Ejecutivos 2025, el pre candidato presidencial Alfonso López Chau cuestionó la pasividad del sector privado frente a la crisis moral y la violencia política en el país. 

Alfonso López Chau, pre candidato de Ahora Nación, criticó el silencio del gremio empresarial durante protestas sociales. Créditos: Keviin García / URPI-LR
Alfonso López Chau, pre candidato de Ahora Nación, criticó el silencio del gremio empresarial durante protestas sociales. Créditos: Keviin García / URPI-LR

En su presentación durante el CADE Ejecutivos 2025, que se desarrolla del 4 al 6 de noviembre en San Borja, el pre candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, lanzó un severo llamado al empresariado peruano a no guardar silencio ante la corrupción, la violencia política y la descomposición institucional del país. En un auditorio que reunió a los principales líderes empresariales, representantes del Gobierno, académicos y políticos, López Chau cuestionó la indiferencia del sector privado frente a las muertes ocurridas durante las protestas sociales que ocurrieron en los últimos años contra Dina Boluarte y la más reciente del 15 de octubre contra José Jerí, que terminó con el asesinato de Trvko, joven rapero impactado por proyectil de bala.

“El silencio también toma partido. Cuando se matan jóvenes y no hay una sola palabra firme de condena, ese silencio lastima. Cuando se legisla a favor del crimen organizado y nadie dice nada, ese silencio se vuelve cómplice. El Perú no saldrá adelante con un empresariado que calcula. Lo hará con uno que se compromete. No con el miedo de perder privilegios, sino con el valor de construir futuro”, advirtió.

Asimismo, el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, con miras a las elecciones generales de 20269, instó a los presentes a optar por la opción que sea más adecuada para el desarrollo del país. López Chau alegó no puede existir una economía que fomente la bonanza de los ciudadanos sin regeneración moral.

"El empresariado peruano ha sido y puede volver a ser uno de los motores más importantes del desarrollo nacional. Pero ese rol no se mide solo en utilidades, sino en coraje cívico. No se les pide que tomen partido por un candidato, sino que tomen partido por el Perú. Por la democracia, por la justicia, por la dignidad. No hay mercado libre sin ciudadanos libres. No hay empresa fuerte en un país débil. Y no habrá prosperidad sin decencia pública", señaló.

"Nos guía una certeza: no habrá desarrollo moderno sin un sentido ético de la política. Modernidad no es un edificio más alto ni un PBI más grande. Modernidad es la capacidad de un país para cuidar a su gente, para hacer que la justicia funcione, para que un niño pueda nacer sin hambre, para que una mujer pueda vivir sin miedo, para que un joven pueda soñar sin tener que irse", agregó.

En esa misma línea, López Chau hizo referencia a las denominadas leyes 'pro crimen' que el Congreso de la República propuso y que hasta el momento el gobierno de José Jerí no da ninguna señal de intentar derogarlas. El precandidato aseguró que sectores ilegales y vinculados al crimen organizado operan en complicidad con autoridades, por lo que advirtió que será imposible erradicar este mal mientras los corruptos sigan enquistados en el poder.

"No es posible vencer la inseguridad ciudadana si quienes gobiernan obedecen a las economías ilegales y si el Congreso legisla al servicio del crimen organizado. Lo que hemos vivido en los últimos años es la captura del Estado por intereses que solo buscan perpetuar sus privilegios. Los corruptos han tomado las instituciones y harán todo lo necesario para no soltar el poder", reclamó.

"La gestión pública se ha deteriorado de manera dramática: no hay gobernanza, no hay dirección, no hay propósito. Lo vemos cada día en los hospitales donde no hay citas ni medicamentos; en las comisarías donde policías trabajan sin recursos ni protección; en las aulas donde millones de niños y niñas enfrentan un futuro hipotecado por la desigualdad", puntualizó.

