RLA, López Chau y Mario Vizcarra expondrán su propuesta electoral en el CADE 2025

El próximo jueves 6 de noviembre los precandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Mario Vizcarra presentarán sus propuestas en el CADE Electoral, sección del Cade Ejecutivos 2025. Keiko Fujimori, César Acuña y Carlos Álvarez también fueron invitados, sin embargo, rechazaron su participación.

Los seis políticos fueron considerados por ser quienes ocupan los primeros lugares en las encuestas realizadas por CPI, IEP e Ipsos. Rafael López Aliaga, lidera con un 10,7% de intención de voto; Keiko Fujimori (7%); Mario Vizcarra (5,3%), Carlos Álvarez (4,8%), Alfonso López Chau (1,8%), César Acuña (1,8%).

El Bloque Electoral, titulado “Elegir con responsabilidad”, se desarrollará el jueves 6 de noviembre, de 9.00 a.m. a 1.00 p.m. El primer precandidato en presentarse será el exalcalde de Lima, López Aliaga, quien se presentará a las 9.35 a.m. Le sigue López Chau a las 10.20 a.m y Mario Vizcarra a las 11.40 a.m.

Los precandidatos serán entrevistados por especialistas en materia política, Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.

Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña no participarán

En el caso de Keiko Fujimori, según el comunicado, firmado por el vocero Miguel Torres, la agrupación aún no define su candidatura presidencial y priorizará la culminación de su proceso interno antes de presentarse en espacios públicos.

“Agradecemos la gentil invitación cursada por su despacho para que nuestra organización política participe en el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025 (…). Con el debido respeto, ponemos en su conocimiento que, en esta oportunidad, no podremos participar”, se lee en el comunicado.

Por su parte, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, también confirmó que no asistirá al evento previsto para el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima. Su equipo señaló que el candidato tiene compromisos asumidos previamente, aunque expresó su agradecimiento por la invitación.

La lista de ausentes también incluye al humorista y candidato Carlos Álvarez, quien consideró que el formato de la CADE no refleja las preocupaciones reales de la población. Su decisión fue interpretada como una crítica al enfoque empresarial del foro, centrado en la visión del sector privado.