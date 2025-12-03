HOYSuscripcion LR Focus

Candidato del APRA Enrique Valderrama sobre acusación de hurto: “Nunca fui notificado ni creí que fuera real”

El candidato presidencial se refirió a la denuncia que le hicieran tiempo atrás por hurto, de la cual se enteró por redes. También, se mostró en contra de una reforma de justicia por parte de este Congreso, y aseguró que le corresponde al nuevo hacerla.

Enrique Valderrama dio detalles de su candidatura en entrevista con RMP. Foto: composición LR
Enrique Valderrama dio detalles de su candidatura en entrevista con RMP. Foto: composición LR

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, fue entrevistado por Rosa María Palacios en ‘Sin guion’ y tras la consulta que le hiciera la periodista sobre la acusación de hurto de unos objetos, en el año 2012, por parte de un excompañero de vivienda en su contra aseguró que “nunca fue notificado” de la denuncia. 

“Tiempo después, vi el papel en redes, pero no recibí ninguna notificación. Él era un compañero aprista; este es un tema del 2012, y en ese momento yo creo que pudo haber pasado algo y quizás pensó que tuve que ver algo, pero de ninguna manera”, deslindó Valderrama y reiteró en que él no conocía del tema ni creía que “fuera real”.

Por otro lado, manifestó que postularía a la Cámara de Diputados, en principio, debido a que no cuenta con la edad suficiente para postular a la de senadores: el también abogado tiene 37 años. Y en el supuesto de que Valderrama asuma la Presidencia el próximo año y pudiera derogar o revertir cosas que hizo este Congreso, este dijo que habría que revisar “todos los ámbitos” y que en cuanto a las leyes procrimen hay un “debate académico” profundo por hacer. 

PUEDES VER: RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

“Hay voces que están pidiendo la reforma de justicia hoy, y yo me manifiesto públicamente en contra de esto porque creo que no le corresponde hacerla a un Congreso unicameral que está terminando su existencia, sino más bien al nuevo Congreso bicameral, en donde estoy seguro de que habrá congresistas, parlamentarios, diputados y senadores más adelante”, finalizó.

