Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

La lista 7 del Partido Aprista Peruano (APRA), encabezada por Enrique Valderrama, María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez, ganó las elecciones primarias de dicha organización política y se convirtió en la fórmula presidencial que postulará en las Elecciones 2026.

Asimismo, también se presentó la relación de candidatos para senadores y diputados del próximo Congreso bicameral, que contará con algunos precandidatos que integraron las listas para ser parte de las fórmulas presidenciales del 2026.

Entre ellos figuran el propio Valderrama Peña y Vásquez Sánchez, como candidatos al Senado por Lima Metropolitana y a nivel nacional, respectivamente. Asimismo, la hija del expresidente Alan García, Carla García Buscaglia, postulará como senadora nacional.

En la relación de aspirante al senado como representantes nacionales también están Jose Luis Rodríguez Casperalta, Jorge del Castillo, Magno Mendoza Rodríguez, Elena Ciriaco Campo, José Torres Iriarte, Luis Wilson Ugarte y la exdirectora general de Promoción de la Salud y exparlamentaria andina entre 2006 y 2011, Elsa Mantilla Portocarrero.

También figura el abogado del expresidente García, Erasmo Reyna, en el número 15 de la lista para senador nacional y los excongresistas José Luis Núñez del Arco, Moisés Tambini del Valle, Benigno Chirinos Sotelo y Freddy Ghilardi Álvarez.

Por otro lado, entre los postulantes al Senado por la región de La Libertad, figuran Olga Cribilleros Shigihara y Neptali Ramírez Herrera, quienes también habían postulado a ser parte de una plancha presidencial en el APRA el último domingo 30 de noviembre. Por el departamento de Cajamarca, se encuentra Rocío Salcedo Silva.

En la provincia constitucional de Callao figuran Amelia del Rosario Aguirre, Carlos Chamochumbi Barrueta y Evelyn Pineda Cubillas, mientras que en Lambayeque el excongresista Javier Velásquez Quesquén buscará regresar al Parlamento.

En tanto, en Lima Metropolitana está Javier Labarthe Fernandini, quien forma parte de los columnistas del portal Punto de Encuentro, fundado por Enrique Valderrama. Asimismo, postulará la escritora, docente e investigadora Rocío Valencia Haya de la Torre, familiar del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.

A ellos, también se les suma Jorge Cuervo Larrea y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, quienes también fueron aspirantes a integrar un fórmula presidencial.

Diputados del APRA

En la lista de diputados del APRA destaca el regreso del excongresista Mauricio Mulder, quien busca volver a ocupar una curul en el Parlamento. Lo acompañan Werner Quizada Martínez, Valeria Mezarina Avia y Julio Loayza Cavero por Lima Metropolitana, todos ellos exaspirantes a integrar la fórmula presidencial aprista.

Por otro lado, figura el nombre de Luis Pacheco Mandujano, exasesor de la Comisión del Congreso que indaga el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Perú, cuando anteriormente había sido señalado como supuesto abogado de personas investigadas por este caso.

Por la capital limeña, también se registró como candidata a la excongresista Nidia Vílchez Yucra.

En Áncash figura el nombre de Porfirio Buitrón Espinoza; por Arequipa, Mercedes Núñez Gutiérrez; en Ica, Belén García Mendoza; y en el Callao, Milagros Morales Yauri, todos ellos también intentaron ser parte de una lista presidencial del APRA.

En cuanto a los peruanos en el extranjero, el APRA postula a 5 aspirantes para diputados. Ellos son Julio César Herrera Gonzáles, Rocpio Rincón Campos, Miguel Morales Matos, Lady Solis Canales y Shirley Guevara Gonzáles.