Política

Con el nuevo Congreso Bicameral no será fácil la vacancia presidencial

Destitución presidencial por incapacidad moral requerirá de la aprobación de las dos instancias, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Conozca qué otras novedades trae este Congreso Bicameral, sus ventajas y el escenario político.

La Cámara de Diputados elabora leyes, mientras la Cámara de Senadores revisa las leyes.
La Cámara de Diputados elabora leyes, mientras la Cámara de Senadores revisa las leyes.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso de la República será Bicameral, lo que implica que adicionalmente a los 130 diputados, en estas elecciones generales votaremos por 60 senadores.

Con un Congreso Bicameral no será fácil vacar a un presidente por incapacidad moral, como sucedió con Dina Boluarte, Pedro Castillo, Martín Vizcarra. Esto debido a que al haber dos instancias la aprobación de una vacancia tendrá que ser confirmado por los senadores, explica el analista político Luis Benavente a La República.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados R.L, 005-2025-2026-CR en su artículo 193 señala que para la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral se requiere una votación no menor de los dos tercios del número legal de miembros de la Cámara de Diputados.

Y también el reglamento de la Cámara de Senadores R.L. 006-2025-2026-CR refiere en su artículo 194 que para la vacancia presidencial por incapacidad moral se necesitará una votación calificada no menor de los dos tercios del número legal de miembros del Senado, es decir, 40.

Otra novedad de este Congreso Bicameral, es que no estará permitida la creación de grupos parlamentarios distintos a los partidos o alianzas ya constituidos que hayan logrado representación en el Congreso. El diputado que renuncie puede incorporarse, por una sola vez en el periodo parlamentario, a otro grupo parlamentario ya existente.

Es más, el diputado que se incorpore a un grupo parlamentario existente no podrá postular ni integrar la mesa directiva de la cámara o de las comisiones hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación.

Escenario político

Benavente señala que hay un nivel de fragmentación muy alto a nivel de partidos políticos, no hay grandes liderazgos que destaquen y que puedan generar un arrastre muy fuerte. Y sostiene que se va a mantener la atomización, la fragmentación del Congreso.

Puede haber entre 8 y 10 partidos que pasen la valla. Según las últimas encuestas, Rafael López Aliaga tiene 12%, pero existe un 55% que no sabe por quién votar, no opina, blanco o viciado. “Si quito ese 55%, López Aliaga tendría que tener una bancada más grande, ¿no? De hecho, ninguna bancada va a tener mayoría absoluta como ocurrió en el 2016 con Fuerza Popular”.

¿Cuáles serán las funciones de los diputados?

Aprobar los proyectos de ley que luego serán revisados por el Senado; interpelar y censurar a los ministros de Estado; otorgar o negar la confianza planteada por iniciativa ministerial.

¿Cuáles serán las funciones de los senadores?

Aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados; elegir y designar a altas autoridades y funcionarios, como el defensor del pueblo, el contralor general de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.

Ventajas del Congreso Bicameral

Al respecto, el analista Luis Benavente señaló que la Cámara de Diputados, como en muchos otros países, elabora leyes, mientras la Cámara de Senadores revisa las leyes.

“Eso significa, un mejor control político, un mejor equilibrio político entre los estamentos de la sociedad representados en el Congreso. La Cámara de Representantes o de Diputados, que tiene esa naturaleza regional, y la Cámara de Senadores, que tiene una representación más nacional”.

Las regiones deberán votar por un senador regional y un senador nacional. Asimismo, deberán elegir a un representante de su región para la Cámara de Diputados. “Por ejemplo, si soy de la Libertad, tendría que elegir a un senador regional y votar por los senadores nacionales también. Y otro voto para elegir a los diputados”.

Benavente sostiene que al contar con dos cámaras, habrá más eficiencia, más equilibrio y ejercicio del poder de Congreso, pues los diputados sacan una ley y los senadores la revisarán, a diferencia de un Congreso Unicameral que tiene que aprobar leyes, representar a sus regiones y ratificar a los magistrados del TC, etc.

“Ahora, eso tiene contras. Digamos que una ley puede tardar más tiempo en salir. Por otro lado, una ley muy apresurada también puede ser producto de un lobby  que puede ser frenado en el Congreso. Entonces, esa demora puede tener su ventaja. O una ley muy apresurada puede responder a otro tipo de interés y no necesariamente a un lobby económico”.

