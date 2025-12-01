HOYSuscripcion LR Focus

Política

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

La denuncia, presentada por un excompañero en 2012, pone a Valderrama como sospechoso en el presunto hurto de una laptop y un televisor; el candidato aprista ha negado haber cometido algún delito y no existe una sentencia en su contra por este caso.

Enrique Valderrama es candidato presidencial por el APRA. Foto: BRYAN RUBIO
Enrique Valderrama es candidato presidencial por el APRA. Foto: BRYAN RUBIO

Enrique Valderrama, actual candidato presidencial del APRA, figura mencionado en una denuncia policial presentada en 2012 por Oscar Eduardo Herrera Olivares, entonces su compañero de vivienda, quien afirmó haber sido víctima del hurto de varios objetos electrónicos en un departamento ubicado en la avenida Clement, en Pueblo Libre.

De acuerdo con el parte policial, registrado el 28 de junio de 2012, el denunciante relató que al regresar a su domicilio alrededor de las 21:00 horas encontró que habían sido sustraídos una laptop Toshiba, un PlayStation 3 y un televisor plasma. En su declaración, Herrera incluyó la siguiente manifestación, consignada textualmente por la Policía:

“Manifestando haber sido víctima de hurto, hecho ocurrido en circunstancias que salió de su domicilio a las 12:00. Al retornar a las 21:00 aprox. se dio con la sorpresa que habían hurtado una laptop marca Toshiba, un Play Station III-3 y un televisor plasma. Indica que sospecha de su amigo Pitter Enrique Valderrama Peña (25), quien hasta el día de ocurrido los hechos vivió en el departamento. Además, horas en que presuntamente se comete el hecho, lo llamó a su celular y le preguntó si estaría en casa, lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso”, se lee en el documento.

Documento policial

Documento policial

El documento señala que se trató de una denuncia verbal por hurto y que la condición de registro fue de “denuncia directa”. No consigna acciones adicionales de investigación ni la apertura de un proceso penal contra Valderrama.

Consultado sobre esto, Valderrama sostuvo que nunca pasó a mayores. “Nunca hubo una denuncia, solo una ocurrencia policial de alguien que dijo en la comisaría que ‘sospechaba’. No tengo antecedentes policiales ni judiciales. Es exactamente lo que menciono: no pasó de una ocurrencia policial. Nunca hubo denuncia ni proceso. No tengo antecedentes de ningún tipo”, afirmó para este medio.

