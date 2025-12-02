El Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular en un plazo máximo de cinco días hábiles, al considerar que ya no existe impedimento material para ejecutar la sentencia que declaró nula su destitución. El mandato incluye la habilitación de su título de fiscal supremo y advierte que, de no cumplir, la JNJ y sus funcionarios podrían ser multados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión se basa en la reciente resolución emitida el 26 de noviembre por la Primera Sala Constitucional, que declaró nulo el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas las resoluciones vinculadas, incluida la que lo destituyó en 2021. El fallo indicó que la JNJ puede iniciar un nuevo proceso disciplinario si lo considera necesario, pero aun así ordenó que Arce Córdova sea repuesto de inmediato

TE RECOMENDAMOS ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PJ.

Antes de este pronunciamiento, la JNJ había alegado que la sentencia no podía ejecutarse porque Arce Córdova tenía una segunda destitución vigente y un proceso de amparo paralelo, lo que hacía “inejecutable” su reincorporación. Sin embargo, con la anulación de ese procedimiento disciplinario, el juzgado determinó que el obstáculo legal había desaparecido.

La resolución destaca que la Tercera Sala Constitucional ya había precisado que la reposición debía ejecutarse siempre que no existieran otras sanciones administrativas o judiciales en vigencia. Tras el nuevo fallo que anuló el PD 116-2020-JNJ, el juzgado concluyó que el mandato debe cumplirse sin más demoras.

Aunque la orden judicial obliga a restituirlo, Arce Córdova sigue siendo una figura fuertemente cuestionada. El exfiscal ha sido investigado por presuntos vínculos con la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, además de protagonizar una polémica salida del Jurado Nacional de Elecciones en plena segunda vuelta del 2021, hechos que motivaron observaciones a su conducta e idoneidad.

Con esta resolución, la JNJ deberá reincorporarlo formalmente en el Ministerio Público, mientras prepara eventuales nuevos procesos disciplinarios bajo el procedimiento regular establecido por ley.

PUEDES VER: En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

Antecedentes del caso

Luis Arce Córdova fue destituido por la Junta Nacional de Justicia en julio de 2021 por una serie de hechos considerados faltas muy graves dentro del Procedimiento Disciplinario Inmediato 116-2020-JNJ. La causa principal fue su renuncia irregular al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en plena segunda vuelta electoral.

Arce envió una carta de “declinación irrevocable”, pese a que la ley prohíbe renunciar a ese cargo durante un proceso electoral. Esa decisión dejó al JNE sin quórum y fue calificada como una actuación que afectó la estabilidad e imparcialidad del sistema electoral.

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación por trabajadores del Congreso que realizan labores partidarias en local de Fuerza Popular

La JNJ también tomó en cuenta acusaciones adicionales derivadas de audios y registros del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en los que se señalaba que Arce Córdova habría coordinado irregularmente con el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Según el expediente disciplinario, Hinostroza lo habría asesorado o influenciado en un caso de vacancia municipal ante el JNE, gestionando un 'trámite preferente'. También se indicó que Arce Córdova habría recibido recomendaciones de Hinostroza para favorecer al partido Unión por el Perú (UPP) en expedientes de justicia electoral.