HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Política

Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo en un plazo máximo de 5 días

El Segundo Juzgado Constitucional dispuso la inmediata reposición de Arce Córdova, pese a su historial cuestionado, al anularse el proceso disciplinario que motivó su destitución. La JNJ deberá habilitar su título de fiscal supremo y cumplir el mandato bajo apercibimiento de multa.

Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo. Foto: composición LR
Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo. Foto: composición LR

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular en un plazo máximo de cinco días hábiles, al considerar que ya no existe impedimento material para ejecutar la sentencia que declaró nula su destitución. El mandato incluye la habilitación de su título de fiscal supremo y advierte que, de no cumplir, la JNJ y sus funcionarios podrían ser multados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se basa en la reciente resolución emitida el 26 de noviembre por la Primera Sala Constitucional, que declaró nulo el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas las resoluciones vinculadas, incluida la que lo destituyó en 2021. El fallo indicó que la JNJ puede iniciar un nuevo proceso disciplinario si lo considera necesario, pero aun así ordenó que Arce Córdova sea repuesto de inmediato

TE RECOMENDAMOS

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PJ.

PJ.

PUEDES VER: RMP afirma que la “lucha contra el crimen” del Gobierno es perseguir a Delia Espinoza

lr.pe

Antes de este pronunciamiento, la JNJ había alegado que la sentencia no podía ejecutarse porque Arce Córdova tenía una segunda destitución vigente y un proceso de amparo paralelo, lo que hacía “inejecutable” su reincorporación. Sin embargo, con la anulación de ese procedimiento disciplinario, el juzgado determinó que el obstáculo legal había desaparecido.

La resolución destaca que la Tercera Sala Constitucional ya había precisado que la reposición debía ejecutarse siempre que no existieran otras sanciones administrativas o judiciales en vigencia. Tras el nuevo fallo que anuló el PD 116-2020-JNJ, el juzgado concluyó que el mandato debe cumplirse sin más demoras.

PUEDES VER: Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

lr.pe

Aunque la orden judicial obliga a restituirlo, Arce Córdova sigue siendo una figura fuertemente cuestionada. El exfiscal ha sido investigado por presuntos vínculos con la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, además de protagonizar una polémica salida del Jurado Nacional de Elecciones en plena segunda vuelta del 2021, hechos que motivaron observaciones a su conducta e idoneidad.

Con esta resolución, la JNJ deberá reincorporarlo formalmente en el Ministerio Público, mientras prepara eventuales nuevos procesos disciplinarios bajo el procedimiento regular establecido por ley.

PUEDES VER: En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

lr.pe

Antecedentes del caso

Luis Arce Córdova fue destituido por la Junta Nacional de Justicia en julio de 2021 por una serie de hechos considerados faltas muy graves dentro del Procedimiento Disciplinario Inmediato 116-2020-JNJ. La causa principal fue su renuncia irregular al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en plena segunda vuelta electoral.

Arce envió una carta de “declinación irrevocable”, pese a que la ley prohíbe renunciar a ese cargo durante un proceso electoral. Esa decisión dejó al JNE sin quórum y fue calificada como una actuación que afectó la estabilidad e imparcialidad del sistema electoral.

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación por trabajadores del Congreso que realizan labores partidarias en local de Fuerza Popular

lr.pe

La JNJ también tomó en cuenta acusaciones adicionales derivadas de audios y registros del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en los que se señalaba que Arce Córdova habría coordinado irregularmente con el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Según el expediente disciplinario, Hinostroza lo habría asesorado o influenciado en un caso de vacancia municipal ante el JNE, gestionando un 'trámite preferente'. También se indicó que Arce Córdova habría recibido recomendaciones de Hinostroza para favorecer al partido Unión por el Perú (UPP) en expedientes de justicia electoral.

Notas relacionadas
La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

LEER MÁS
Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

LEER MÁS
Fiscal de la Nación pide suspender a exfiscal supremo Luis Arce Córdova, involucrado en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'

Fiscal de la Nación pide suspender a exfiscal supremo Luis Arce Córdova, involucrado en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

LEER MÁS
Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

LEER MÁS
Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

LEER MÁS
Delia Espinoza anuncia demanda contra el juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

Delia Espinoza anuncia demanda contra el juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025