Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Política

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

La Fiscal de la Nación suspendida debió haber sido restituida hoy, dado que el plazo que el juez Torres Tasso había fijado para su reincorporación expiró ayer.

Delia Espinoza se pronuncia por inhabilitación en Comisión Permanente. Foto: CARLOS FELIX URPI
Delia Espinoza se pronuncia por inhabilitación en Comisión Permanente. Foto: CARLOS FELIX URPI

Delia Espinoza se acercó a los exteriores del Ministerio Público donde anunció que su reposición debió darse como máximo el día de hoy, tras orden del juez Torres Tasso que puso como plazo el día 1 de noviembre para que sea reincorporada como fiscal de la Nación.

Sin embargo, esto no sucedió y, por lo contrario, según informó Infobae, el juez Tasso no ha denunciado a la JNJ por desacato, sino que ha pedido información al Tribunal Constitucional sobre la medida cautelar que se habría otorgado a la JNJ.

Noticia en desarrollo...

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza no es la mujer que aparece en la entrevista a una exmilitante del MRTA: se trata de Rosa Luz Padilla

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre en plena crisis de inseguridad

