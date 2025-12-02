Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ
La Fiscal de la Nación suspendida debió haber sido restituida hoy, dado que el plazo que el juez Torres Tasso había fijado para su reincorporación expiró ayer.
Delia Espinoza se acercó a los exteriores del Ministerio Público donde anunció que su reposición debió darse como máximo el día de hoy, tras orden del juez Torres Tasso que puso como plazo el día 1 de noviembre para que sea reincorporada como fiscal de la Nación.
Sin embargo, esto no sucedió y, por lo contrario, según informó Infobae, el juez Tasso no ha denunciado a la JNJ por desacato, sino que ha pedido información al Tribunal Constitucional sobre la medida cautelar que se habría otorgado a la JNJ.
Noticia en desarrollo...