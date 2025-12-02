Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Delia Espinoza se acercó a los exteriores del Ministerio Público donde anunció que su reposición debió darse como máximo el día de hoy, tras orden del juez Torres Tasso que puso como plazo el día 1 de noviembre para que sea reincorporada como fiscal de la Nación.

Sin embargo, esto no sucedió y, por lo contrario, según informó Infobae, el juez Tasso no ha denunciado a la JNJ por desacato, sino que ha pedido información al Tribunal Constitucional sobre la medida cautelar que se habría otorgado a la JNJ.

Noticia en desarrollo...