Registrate en nuestro boletin

Política

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

La periodista analizó en 'Sin guion' la reciente encuesta del IEP y señaló la desilusión de la población hacia las candidaturas presidenciales tras conocerse que el 68,9% de los electores aún no decide por quién votar.

Para RMP, “la gente está desilusionada con lo que los partidos vienen ofreciendo”. Foto: composición LR
Para RMP, “la gente está desilusionada con lo que los partidos vienen ofreciendo”. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y alertó sobre el bajo porcentaje visto entre las candidaturas presidenciales. “La gente está desilusionada con lo que los partidos vienen ofreciendo hasta ahora, no hay nadie que ilusione o que entusiasme. Antes, era normal que un candidato tenga 20 o 15%, pero ahora tener 6% es un exitazo, lo que quiere decir que probablemente tengamos un Congreso de muy pocos partidos, y por los cuales nadie votó masivamente”, concluyó y dijo así que esta situación es preocupante. 

Además, la periodista mostró que un considerable 68,9% (7 de 10 electores) no tiene definido todavía a ningún candidato presidencial para las próximas elecciones de abril 2026. “No hay ninguna pasión en esta elección, y eso debería ser bueno porque la gente no se va a sacar los ojos, esperemos. Pero lo que hay es mucha apatía y molestia, lo que está ofreciendo la cartelera partidaria no despega... También se ve que el fenómeno Vizcarra parece haberse debilitado, ya que solo un 3,8% menciona a un político inhabilitado”, señaló Palacios y agregó que esto podría deberse a la sentencia de Martín Vizcarra, lo que incluso estaría repercutiendo en la candidatura de su hermano Mario, quien aparece con tan solo 0,9%.

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, la conductora destacó cómo viene disminuyendo Rafael López Aliaga, quien pasó de 8,5% al 6,2%, y “con las justas” estaría pasando la valla. Y casi en la misma línea aparecen Alfonso López Chau con un 2,4%, Carlos Álvarez (1,12%) y Mario Vizcarra (0,9%), lo que para Rosa María Palacios evidencia la poca trascendencia de los candidatos presidenciales.

“Esta es una intención de votos, como noticia para los partidos políticos, devastadora, porque están gastando esfuerzo; por ejemplo, Rafael López Aliaga ha hecho una campaña millonario de panelería, ¿para obtener ese resultado?, manifestó la periodista. Y a la vez mencionó la otra encuesta de Ipsos publicada en ‘Cuarto poder’, la cual muestra un panorama muy parecido, pero que, igualmente, “nada está dicho aún”. 

